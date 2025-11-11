Près de Caen. Il a coaché Orelsan et Pierre Garnier : Lounés El Abdli donne ses conseils pour garder la forme cet hiver

Le soleil se couche plus tôt le soir et la fatigue hivernale commence à se faire ressentir. C'est la période où faire de l'exercice pour rester en forme est le plus difficile. Voici quelques astuces qui pourront vous servir, fournies par un coach sportif reconnu dans l'agglomération caennaise.

Instaurer une routine

Lounés El Abdli est coach sportif à Hérouville-Saint-Clair. Il a ouvert en 2024 sa propre salle de sport, La Sphère, dans le quartier du même nom. L'homme de 31 ans a travaillé avec des artistes comme Orelsan, dans le cadre de son nouveau film Yoroï, ou Pierre Garnier, pour sa tournée.

Dans un premier temps, le meilleur moyen de garder la forme est d'instaurer une routine. "C'est dur de se forcer pendant les trois-quatre premières semaines, assure Lounés El Abdli, mais c'est le meilleur moyen d'y arriver." Pour une question d'habitude, le coach sportif préconise de s'entraîner aux mêmes heures, "le matin avant le travail, ou encore le soir en rentrant". Etant donné que le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt, une autre option est envisageable : "Beaucoup de personnes profitent de la pause méridienne" pour faire du sport. Une semaine peut par exemple servir aux courses à pied, de l'endurance au fractionné, avec la possibilité de faire du renforcement musculaire. "Il existe de bons programmes sur Internet", selon Lounés El Abdli. Acheter de l'équipement supplémentaire peut aussi être envisageable, avec une lampe frontale pour les courses nocturnes, ou encore des haltères.

Beaucoup de personnes voulant continuer une activité physique pendant cette période hivernale optent pour la pause méridienne pour s'entraîner dans des salles de sport, comme ici. - Léo Besselièvre

Faire du sport par tous les temps

Pour augmenter sa motivation, faire du sport à plusieurs s'avère être une vraie option. "Quand on a un engagement avec d'autres personnes, on est plus apte à y aller", explique le coach sportif de La Sphère. Courir avec d'autres personnes permet également un "partage de conseils pour s'améliorer collectivement".

Concernant les salles de sport, il y en a pour tous les goûts, et elles permettent de s'exercer par tous les temps. Avec 30€ par mois, vous pouvez vous procurer un abonnement dans une salle "low-cost". A vous de décider si vous souhaitez y aller seul ou avec des amis. Mais il faudra garder le cap et installer cette fameuse routine : "Quand on y va avec un ami, et qu'il ne peut plus venir un mois après, ça peut être démotivant d'y aller seul", remarque Lounés El Abdli. Dans le cas de La Sphère, des cours personnalisés sont proposés, sur rendez-vous. "Les personnes travaillent selon leurs envies et besoins, avec un coach qui les encadre et les suit." Cependant, ce service à un prix, à hauteur de 80€ par mois.

Pour pallier l'arrivée de l'hiver, et pour continuer une activité physique et régulière, les salles de sport peuvent être une bonne alternative. - Léo Besselièvre