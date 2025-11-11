En ce moment Bye Bye MENELIK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Il a coaché Orelsan et Pierre Garnier : Lounés El Abdli donne ses conseils pour garder la forme cet hiver

Sport. Alors que l'hiver approche, la motivation pour faire du sport peut manquer. Voici les astuces d'un coach pour garder la forme.

Publié le 11/11/2025 à 17h55
Près de Caen. Il a coaché Orelsan et Pierre Garnier : Lounés El Abdli donne ses conseils pour garder la forme cet hiver
Lounés El Abdli est coach sportif dans sa propre salle de sport. La Sphère a ouvert il y a un an et demi, et propose des cours de sport personnalisés.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le soleil se couche plus tôt le soir et la fatigue hivernale commence à se faire ressentir. C'est la période où faire de l'exercice pour rester en forme est le plus difficile. Voici quelques astuces qui pourront vous servir, fournies par un coach sportif reconnu dans l'agglomération caennaise.

Instaurer une routine

Lounés El Abdli est coach sportif à Hérouville-Saint-Clair. Il a ouvert en 2024 sa propre salle de sport, La Sphère, dans le quartier du même nom. L'homme de 31 ans a travaillé avec des artistes comme Orelsan, dans le cadre de son nouveau film Yoroï, ou Pierre Garnier, pour sa tournée.

Dans un premier temps, le meilleur moyen de garder la forme est d'instaurer une routine. "C'est dur de se forcer pendant les trois-quatre premières semaines, assure Lounés El Abdli, mais c'est le meilleur moyen d'y arriver." Pour une question d'habitude, le coach sportif préconise de s'entraîner aux mêmes heures, "le matin avant le travail, ou encore le soir en rentrant". Etant donné que le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt, une autre option est envisageable : "Beaucoup de personnes profitent de la pause méridienne" pour faire du sport. Une semaine peut par exemple servir aux courses à pied, de l'endurance au fractionné, avec la possibilité de faire du renforcement musculaire. "Il existe de bons programmes sur Internet", selon Lounés El Abdli. Acheter de l'équipement supplémentaire peut aussi être envisageable, avec une lampe frontale pour les courses nocturnes, ou encore des haltères.

Beaucoup de personnes voulant continuer une activité physique pendant cette période hivernale optent pour la pause méridienne pour s'entraîner dans des salles de sport, comme ici.Beaucoup de personnes voulant continuer une activité physique pendant cette période hivernale optent pour la pause méridienne pour s'entraîner dans des salles de sport, comme ici. - Léo Besselièvre

Faire du sport par tous les temps

Pour augmenter sa motivation, faire du sport à plusieurs s'avère être une vraie option. "Quand on a un engagement avec d'autres personnes, on est plus apte à y aller", explique le coach sportif de La Sphère. Courir avec d'autres personnes permet également un "partage de conseils pour s'améliorer collectivement".

Concernant les salles de sport, il y en a pour tous les goûts, et elles permettent de s'exercer par tous les temps. Avec 30€ par mois, vous pouvez vous procurer un abonnement dans une salle "low-cost". A vous de décider si vous souhaitez y aller seul ou avec des amis. Mais il faudra garder le cap et installer cette fameuse routine : "Quand on y va avec un ami, et qu'il ne peut plus venir un mois après, ça peut être démotivant d'y aller seul", remarque Lounés El Abdli. Dans le cas de La Sphère, des cours personnalisés sont proposés, sur rendez-vous. "Les personnes travaillent selon leurs envies et besoins, avec un coach qui les encadre et les suit." Cependant, ce service à un prix, à hauteur de 80€ par mois.

Pour pallier l'arrivée de l'hiver, et pour continuer une activité physique et régulière, les salles de sport peuvent être une bonne alternative.Pour pallier l'arrivée de l'hiver, et pour continuer une activité physique et régulière, les salles de sport peuvent être une bonne alternative. - Léo Besselièvre

Galerie photos
Pour pallier l'arrivée de l'hiver, et pour continuer une activité physique et régulière, les salles de sport peuvent être une bonne alternative. - Léo Besselièvre Beaucoup de personnes voulant continuer une activité physique pendant cette période hivernale optent pour la pause méridienne pour s'entraîner dans des salles de sport, comme ici. - Léo Besselièvre

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser
Central vapeur Braun avec housse et planche à repasser Belfort (90000) 115€ Découvrir
Smartphone Honor 70LITE5G
Smartphone Honor 70LITE5G Villeneuve-d'Ascq (59491) 90€ Découvrir
Talkies Walkies 10 w
Talkies Walkies 10 w Chanas (38150) 120€ Découvrir
Télévision 164 cm
Télévision 164 cm Chanas (38150) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Il a coaché Orelsan et Pierre Garnier : Lounés El Abdli donne ses conseils pour garder la forme cet hiver
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple