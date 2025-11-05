En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
Laval. Les travaux du futur siège social d'Actual suspendu, son président dénonce les "risques" de bâtir en France

Economie. Le président du groupe Actual, Samuel Tual, a décidé de "mettre en attente" le projet de déménagement de son siège social à Laval, malgré les besoins d'extension de son entreprise. La raison : "bâtir en France devient un risque".

Publié le 05/11/2025 à 17h05 - Par Simon Lebaron
Le groupe Actual, dont le siège social est situé à Laval, doit déménager pour tripler sa surface. Le projet a été mis en attente par son président.

Le groupe Actual, agence pour l'emploi et d'intérim, doit déménager. La construction de son futur siège social est prévue près de l'Espace Mayenne à Laval. Mais au lieu d'une première pierre, c'est un panneau qui est planté sur le terrain. "Nous avons acheté le terrain, préparé les plans, mais j'ai décidé de mettre le projet en attente", a écrit sur le réseau social LinkedIn le président du groupe, Samuel Tual. "Certains y verront une provocation. Ce n'est pas le cas. C'est le constat lucide d'un chef d'entreprise qui veut continuer à investir ici, en Mayenne, mais qui ne peut plus le faire sereinement", assure-t-il.

"Bâtir en France devient un risque"

Le panneau, situé à hauteur d'un rond-point à fort trafic, est à la vue de tous les automobilistes. Il est surtout destiné aux personnalités politiques. "Ici, Actual group envisage de construire son futur siège social, à moins que nos dirigeants politiques ne nous contraignent à délocaliser ou céder nos activités", est-il inscrit sur le panneau. En parallèle, Samuel Tual insiste que "bâtir en France aujourd'hui devient un risque". Il pointe du doigt "le manque de visibilité économique", les politiques publiques qui "ne favorisent plus clairement la croissance et la production", "une fiscalité qui décourage l'initiative et l'investissement" et "la menace d'une fiscalité successorale confiscatoire" qui pèserait sur la transmission des entreprises familiales.

Surface triplée et développement à l'international

Le déménagement du groupe Actual a pour but de poursuivre sa mission "pour les 20 années à venir". Malgré plusieurs extensions, le siège social actuel, situé à Laval depuis 2002, est saturé. "En 20 ans, notre chiffre d'affaires a été multiplié par 35. Nous comptons désormais 400 collaborateurs en fonctions support pour 4 100 salariés au total", rappelle Samuel Tual. Le nouveau siège devait tripler de surface pour un site de 8 200m² avec notamment un amphithéâtre de 200 places et des salles de formation pour accueillir les équipes des 600 agences et préparer le développement à l'international de l'entreprise. "Je ne prendrai la décision d'engager notre groupe sur un tel chantier que lorsque nous aurons les garanties nécessaires pour avancer sereinement", conclut Samuel Tual.

