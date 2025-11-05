En ce moment Soleil Bleu LUIZA & BLEU SOLEIL
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Salon. "On se rencontre entre malades mentaux du made in France", dit Marie-Isabel Rojo de l'entreprise rouennaise Grenouille Rouge

Economie. Grenouille Rouge, entreprise créée à Rouen, va participer au salon du Made in France à Paris du 6 au 9 novembre. Une occasion de rencontrer les clients et d'échanger avec d'autres professionnels engagés dans la démarche. Interview.

Publié le 05/11/2025 à 17h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Salon. "On se rencontre entre malades mentaux du made in France", dit Marie-Isabel Rojo de l'entreprise rouennaise Grenouille Rouge
Marie-Isabel Rojo est à la tête de Grenouille rouge.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Grenouille Rouge, une entreprise créée à Rouen et installée désormais à Grémonville, va représenter la région Normandie au salon du Made in France à Paris, du jeudi 6 au dimanche 9 novembre. A sa tête, Marie-Isabel Rojo, qui produit des sacs, cabas et accessoires déco personnalisables avec des matières écoresponsables, comme la toile de jute et le lin.

Quel intérêt présente pour vous
le salon du Made in France ?

"C'est la grande messe des entreprises du made in France. Pour avoir de la visibilité, c'est bien d'y être. Ensuite, ça nous permet de rencontrer des clients, d'expliquer nos produits et notre démarche. Ça fait aussi évoluer nos collections avec les réflexions faites. Et puis, c'est un moment pour se rencontrer entre malades mentaux du made in France. On se sent moins seul."

Pourquoi parlez-vous de "malades
mentaux" du made in France ?

"Dans tous les métiers de la manufacture, on a des charges très élevées quand on a des salariés, on a du mal à faire de la marge et le marché chinois est hyper agressif. Donc les gens perdent le sens du prix du travail, du prix des choses. Un panier de notre marque coûte entre 40 et 50€. Sur Shein, vous pouvez en trouver à 3€, mais ce ne sera pas les mêmes matériaux ni la même qualité !"

Y a-t-il toujours une vraie tendance autour du made in France ?

"Il y a eu une vraie tendance de fond après le Covid qui disparaît avec la crise. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Mais si on arrive à changer une petite partie de ses achats en made in France, l'économie irait beaucoup mieux ! On a essayé de changer notre modèle pour garder des prix abordables : réduire les stocks, être zéro déchet et en économie sociale et circulaire."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Bonnes affaires
Table noyer 8 places + 8 chaises +1
Table noyer 8 places + 8 chaises +1 La Ciotat (13600) 480€ Découvrir
Tronçonneuse tarmique
Tronçonneuse tarmique Blangy-sur-Bresle (76340) 200€ Découvrir
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm
Aquarelle peinture de la collection, 2000, 94x74cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm
Peinture de collection aquarelle, 1999, 94 x 74 cm Paris 12eme arrondissement (75012) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Salon. "On se rencontre entre malades mentaux du made in France", dit Marie-Isabel Rojo de l'entreprise rouennaise Grenouille Rouge
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple