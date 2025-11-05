Salon. "On se rencontre entre malades mentaux du made in France", dit Marie-Isabel Rojo de l'entreprise rouennaise Grenouille Rouge

Grenouille Rouge, une entreprise créée à Rouen et installée désormais à Grémonville, va représenter la région Normandie au salon du Made in France à Paris, du jeudi 6 au dimanche 9 novembre. A sa tête, Marie-Isabel Rojo, qui produit des sacs, cabas et accessoires déco personnalisables avec des matières écoresponsables, comme la toile de jute et le lin.

Quel intérêt présente pour vous

le salon du Made in France ?

"C'est la grande messe des entreprises du made in France. Pour avoir de la visibilité, c'est bien d'y être. Ensuite, ça nous permet de rencontrer des clients, d'expliquer nos produits et notre démarche. Ça fait aussi évoluer nos collections avec les réflexions faites. Et puis, c'est un moment pour se rencontrer entre malades mentaux du made in France. On se sent moins seul."

Pourquoi parlez-vous de "malades

mentaux" du made in France ?

"Dans tous les métiers de la manufacture, on a des charges très élevées quand on a des salariés, on a du mal à faire de la marge et le marché chinois est hyper agressif. Donc les gens perdent le sens du prix du travail, du prix des choses. Un panier de notre marque coûte entre 40 et 50€. Sur Shein, vous pouvez en trouver à 3€, mais ce ne sera pas les mêmes matériaux ni la même qualité !"

Y a-t-il toujours une vraie tendance autour du made in France ?

"Il y a eu une vraie tendance de fond après le Covid qui disparaît avec la crise. Il ne faut pas culpabiliser les gens. Mais si on arrive à changer une petite partie de ses achats en made in France, l'économie irait beaucoup mieux ! On a essayé de changer notre modèle pour garder des prix abordables : réduire les stocks, être zéro déchet et en économie sociale et circulaire."