Musique. Rosalía s'apprête à illuminer la pop mondiale avec son nouvel album

Après avoir électrisé le flamenco et redéfini la pop mondiale avec Motomami, l'artiste catalane revient avec Lux, un album à la fois mystique et polyglotte. Conçu comme une œuvre orchestrale en quatre mouvements, le disque mêle envolées vocales et arrangements symphoniques, dirigés par le compositeur islandais Daníel Bjarnason.

Rosalía explore le divin féminin

"Lux est né de mon amour pour les autres langues et de l'envie de les comprendre", confie-t-elle au New York Times. En espagnol, latin, ukrainien ou arabe, Rosalía explore le divin féminin et les tourments de l'amour, entourée de Björk, Yves Tumor et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Un virage opéra-électro aussi surprenant que lumineux

Le premier single, Berghain, déjà disponible, donne le ton : un virage opéra-électro aussi surprenant que lumineux. Inspiré par le mythique club berlinois, le morceau mêle chœurs lyriques, sons électroniques et rythmes métalliques. Aux côtés de Björk et Yves Tumor, Rosalía y explore la frontière entre extase spirituelle et transe nocturne : un espace où la foi et la fête se confondent.