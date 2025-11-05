En ce moment LA TRIBU DE DANA MANAU
Musique. Rosalía s'apprête à illuminer la pop mondiale avec son nouvel album

Société. Vendredi 7 novembre, Rosalía sortira "Lux", un album ambitieux chanté en 13 langues et enregistré avec l'Orchestre symphonique de Londres. Entre spiritualité, expérimentation et audace pop, la chanteuse espagnole signe son disque le plus universel.

Publié le 05/11/2025 à 11h52, mis à jour le 05/11/2025 à 12h03 - Par Aline
Vendredi 7 novembre, Rosalía va offrir un nouvel album à ses fans. Un album à la fois mystique et polyglotte, à découvrir sur "Tendance Ouest" ! - Instagram - @rosalia.vt

Après avoir électrisé le flamenco et redéfini la pop mondiale avec Motomami, l'artiste catalane revient avec Lux, un album à la fois mystique et polyglotte. Conçu comme une œuvre orchestrale en quatre mouvements, le disque mêle envolées vocales et arrangements symphoniques, dirigés par le compositeur islandais Daníel Bjarnason.

Rosalía explore le divin féminin

"Lux est né de mon amour pour les autres langues et de l'envie de les comprendre", confie-t-elle au New York Times. En espagnol, latin, ukrainien ou arabe, Rosalía explore le divin féminin et les tourments de l'amour, entourée de Björk, Yves Tumor et Guy-Manuel de Homem-Christo.

Un virage opéra-électro aussi surprenant que lumineux

Le premier single, Berghain, déjà disponible, donne le ton : un virage opéra-électro aussi surprenant que lumineux. Inspiré par le mythique club berlinois, le morceau mêle chœurs lyriques, sons électroniques et rythmes métalliques. Aux côtés de Björk et Yves Tumor, Rosalía y explore la frontière entre extase spirituelle et transe nocturne : un espace où la foi et la fête se confondent.

