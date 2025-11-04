Diocèse de Bayeux-Lisieux. Une journée Fraternelle organisée dimanche 16 novembre dans les paroisses

A la demande de l'évêque Monseigneur Habert, les doyennés et paroisses du diocèse de Bayeux-Lisieux organisent une journée Fraternelle le 16 novembre. Elle s'inscrit dans le cadre du jubilé des pauvres. L'objectif est simple, marquer cette journée, en se rapprochant de ceux qui sont dans une précarité, au sens large, qui n'est pas qu'économique. Ce temps, qui se veut fraternel, propose un grand défi au diocèse. "Il faut toucher les personnes concernées, qu'elles se sentent invitées", glisse Emmanuelle de Pesquidoux, déléguée diocésaine. "Nous voulons faire participer les paroissiens dans les préparatifs."

Quelques incontournables

Chaque paroisse ou doyenné réalise son programme journalier, mais avec quelques critères importants : la journée doit se composer d'un temps spirituel, mais aussi d'un repas "festif, bon et agréable". Chaque participant sera envoyé en mission, et se verra remettre une médaille de la Délivrande, "quelque chose de précieux", raconte Emmanuelle de Pesquidoux.

Autour de Caen, cette journée Fraternelle se célèbre par exemple à la salle de l'Orée du Bois de Cormelles-le-Royal, à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, à l'Ehpad de Douvres-la-Délivrande, à la salle des fêtes de Cagny ou encore bien sûr à la Maison Diocésaine à Caen.

