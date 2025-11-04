En ce moment Gabriela KATSEYE
Diocèse de Bayeux-Lisieux. Une journée Fraternelle organisée dimanche 16 novembre dans les paroisses

Religion. Le 16 novembre, le diocèse de Bayeux-Lisieux organise sa journée Fraternelle, à l'occasion de la journée mondiale des pauvres.

Publié le 04/11/2025 à 16h51 - Par Lilian Fermin
Le père Laurent Berthout, délégué épiscopal à l'Information du diocèse de Bayeux-Lisieux, et Emmanuelle de Pesquidoux, déléguée diocésaine à la pastorale de la Santé et coordinatrice de l'événement, ont présenté cette journée Fraternelle qui se déroulera dans le diocèse le 16 novembre. - La Manche Libre

A la demande de l'évêque Monseigneur Habert, les doyennés et paroisses du diocèse de Bayeux-Lisieux organisent une journée Fraternelle le 16 novembre. Elle s'inscrit dans le cadre du jubilé des pauvres. L'objectif est simple, marquer cette journée, en se rapprochant de ceux qui sont dans une précarité, au sens large, qui n'est pas qu'économique. Ce temps, qui se veut fraternel, propose un grand défi au diocèse. "Il faut toucher les personnes concernées, qu'elles se sentent invitées", glisse Emmanuelle de Pesquidoux, déléguée diocésaine. "Nous voulons faire participer les paroissiens dans les préparatifs."

Quelques incontournables

Chaque paroisse ou doyenné réalise son programme journalier, mais avec quelques critères importants : la journée doit se composer d'un temps spirituel, mais aussi d'un repas "festif, bon et agréable". Chaque participant sera envoyé en mission, et se verra remettre une médaille de la Délivrande, "quelque chose de précieux", raconte Emmanuelle de Pesquidoux.

Autour de Caen, cette journée Fraternelle se célèbre par exemple à la salle de l'Orée du Bois de Cormelles-le-Royal, à la Grange aux Dîmes de Ouistreham, à l'Ehpad de Douvres-la-Délivrande, à la salle des fêtes de Cagny ou encore bien sûr à la Maison Diocésaine à Caen.

Toutes les informations et le programme à retrouver ici.

