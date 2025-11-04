En ce moment Womanizer Britney SPEARS
Manche. "Un département que j'ai adoré" : Hervé Brabant, le directeur des finances publiques nommé préfet de l'Ariège

Société. Lors du conseil des Ministres du 22 octobre, Hervé Brabant, le directeur des finances publiques de la Manche a été nommé préfet de l'Ariège. Il prendra son nouveau poste lundi 10 novembre.

Publié le 04/11/2025 à 15h54, mis à jour le 04/11/2025 à 18h11 - Par Thibault Lecoq
Hervé Brabant, ex-directeur des Finances publiques de la Manche, a été nommé préfet de l'Ariège le 22 octobre. - Thibault Lecoq

La prise de poste aura lieu lundi 10 novembre pour Hervé brabant. Le directeur départemental des finances publiques de la Manche sera alors installé comme préfet de l'Ariège. A 57 ans, il a fait toute sa carrière dans les finances publiques. Il était arrivé dans le département en mars 2021.

Déjà au travail

"J'avais au fond de moi le souhait de servir dans un département rural. Je crois que mon vœu profond est exaucé", assure le nouveau préfet. S'il ne connaît pas encore l'Ariège, son rythme de travail a déjà changé, pour prendre ses marques avec ce territoire. "Je suis déjà en train de préparer beaucoup de dossiers, de discuter avec le préfet de l'Ariège en poste, pour que le jour J, je sois déjà bien imprégné des dossiers stratégiques du département", explique-t-il. Il apprend aussi l'usage protocolaire et le port de l'uniforme, ce qu'il n'avait pas dans sa fonction de directeur départemental des finances publiques de la Manche.

"Ce qui m'anime, c'est servir"

Avoir été nommé le 22 octobre est, pour lui, "une surprise et un honneur". Il garde une certaine appréhension de bien faire. "Ce qui m'anime, c'est servir et donc d'être en capacité de donner le meilleur de moi-même, 7 jours sur 7, 24h sur 24, dans un nouveau métier", déclare le jeune préfet. Entré dans la fonction publique après son bac, par besoin et pour servir, il a pu y faire toute sa carrière grâce aux concours internes. "Tout n'est qu'une question de travail, de conviction et de volonté", affirme-t-il.

La Manche dans le cœur

Il gardera en mémoire la Manche. "C'est un département que j'ai objectivement adoré. J'ai fait beaucoup de photos. J'ai vu des gens qui sont extraordinaires. C'est vraiment un département magnifique", estime Hervé Brabant.

Retrouvez l'interview complète d'Hervé Brabant, ancien directeur des Finances Publiques de la Manche et nouveau préfet de l'Ariège

