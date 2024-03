JO 2024. Ce fonctionnaire des finances publiques de la Manche va porter la flamme olympique

Un nouveau nom d'un porteur de la flamme olympique dans la Manche a été dévoilé. Après les personnalités sportives comme l'arbitre de football Pauline Mazier, l'athlète handisport Andy Delaunay, ou la voix du vélo Daniel Mangeas, place à des profils moins connus. Emmanuel Bazin, responsable ressources humaines et des moyens à la direction départementale des finances publiques de la Manche, a été désigné comme représentant de l'Etat. Pour ce coureur à pied, passionné de sport, c'est une grande joie et un honneur.

"On est dans la phase où on savoure les marques de sympathie de tous nos collègues, explique-t-il. Je commence à entrer dans l'idée que je vais représenter un certain nombre de collègues et d'amis. C'est une grande fierté. Et j'ai hâte d'être le 31 mai."

S'il ne connaît pas encore le tronçon qu'il va parcourir, il a déjà reçu des consignes, notamment pour les vêtements.

Des vêtements bien précis pour porter la flamme olympique

Dans la Manche, 100 personnes vont porter la flamme olympique. Dix sont déjà connus.

