JO 2024. Ils vont porter la flamme olympique dans la Manche

Il ne reste que 100 jours à attendre avant de voir passer la flamme olympique dans le département. Elle naviguera entre Cherbourg et le Mont-Saint-Michel, vendredi 31 mai. Dans chacune des sept villes étapes (Cherbourg, Saint-Vaast-la-Hougue, Saint-Lô, Sainte-Mère-Église, Granville, Villedieu-les-Poêles et le Mont-Saint-Michel), différentes animations seront organisées. En tout, 100 personnes vont se relayer pour porter la flamme dans le département. Dix sont déjà connues.

• Lire aussi. Paris 2024. La flamme olympique fera un périple dans la Manche

Parmi les porteurs déjà dévoilés, il y a le commentateur cycliste Daniel Mangeas, ou encore la jeune arbitre de football Pauline Mazier.

• Lire aussi. Paris 2024. Pauline Mazier, arbitre de football licenciée à l'US Avranches, va porter la flamme olympique

"C'est extraordinaire, c'est une grande fierté. Je suis encore sous l'émotion car ça va être quelque chose d'extraordinaire qui va m'arriver une fois dans une vie", témoigne l'haltérophile Saint-loise Clarisse Gomis. Elle préfère ne pas imaginer à quoi ressemblera cette journée "je verrais le jour J." Elle tente de se qualifier pour l'olympiade ou elle représenterait alors le Sénégal.

• Lire aussi. Paris 2024. Le passage de la flamme olympique se prépare dans la Manche

La joie est partagée par la tireuse à l'arc de Cherbourg Alexandra Fouace. "C'est une grande satisfaction et un grand honneur. La flamme est le plus grand symbole des Jeux olympiques à mon goût, donc être désignée comme porteuse est une grande reconnaissance de mon passé sportif", assure-t-elle. Elle a participé aux JO de 2000 et de 2004. Elle ajoute : "pour des sportifs retraités, c'est très valorisant et ça fait remonter des souvenirs". Autre porteur le lanceur de poids handisport Andy Delaunay. "Je suis très honoré et content de pouvoir porter la flamme olympique dans mon département auprès de la population", affirme-t-il.

Encore des inconnues

Les porteurs de flamme ne connaissent pas encore leur tronçon. Andy Delaunay, originaire de Saint-Lô, voudrait bien la porter dans la ville préfecture. Alexandra Fouace hésite entre Cherbourg, sa ville, et le Mont-Saint-Michel, pour la belle image.