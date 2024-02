Paris 2024. Le passage de la flamme olympique se prépare dans la Manche

Il ne reste que 100 jours avant le passage de la flamme olympique dans le département de la Manche. Cette dernière est prévue pour le vendredi 31 mai. Si le parcours était déjà connu, le tracé lui, a été affiné et le parcours exact a été dévoilé, mardi 20 février au Mont-Saint-Michel.

Deux convois porteurs de flamme

Il n'y aura pas un mais deux convois porteurs de la flamme dans le département. Le premier intitulé le "convoi engagement" va passer par Cherbourg, Saint-Lô, Granville avec une arrivée au Mont Saint Michel. Le chaudron quant à lui, sera au niveau du barrage. Composé d'une quarantaine de véhicules, il va passer par les grands axes de circulation et prendra son temps à chaque étape : une heure environ. Il y aura entre 10 et 15 relayeurs qui vont parcourir en moyenne 200 mètres, flamme en main à 4 km/h.

Le deuxième convoi, le "convoi agile", aura plus de souplesse, avec une quinzaine de véhicules, pour une demi-heure sur place avec trois à cinq porteurs de flamme. Le but sera de mettre en valeur le patrimoine, de faire LA belle photo dans des lieux emblématiques du département. Il va passer par Saint-Vaast-la-Hougue, Sainte-Mère-Eglise et Villedieu-les-Poêles. Chaque commune a prévu différentes animations, notamment en invitant les écoles des territoires traversés. A Saint-Lô, la flamme sera portée à cheval et au Mont Saint Michel, à vélo.

Programme provisoire

Cherbourg : arrivée de la flamme dans la ville vers 8h30 à la passerelle. Elle ira en direction de la Cité de la Mer avant une grande animation à la plage verte. Distance parcourue : 4km.

Saint-Vaast-la-Hougue : départ de la flamme dans la commune vers 10h. Distance parcourue : 1,2km.

Saint-Lô : départe de la flamme dans la commune, au haras, vers 11h20, avec une animation finale vers 12 à la plage verte. Distance parcourue : 3km.

Sainte-Mère-Eglise : départ de la flamme vers 12h30. Distance parcourue : 700m.

Granville : départ de la flamme dans la commune vers 15h. Elle ira du musée Dior au centre nautique. Distance parcourue : 4 km.

Villedieu-les-Poêles : départ de la flamme dans la commune vers 16h25. Elle passera devant une grande fresque terminée le jour même par huit artistes. Distance parcourue : 1km.

La Mont-Saint-Michel : la flamme sera sur place vers 18h30. Elle ira de la Caserne, sur le barrage pour aller faire un tour sur le rocher, au village et à l'abbaye, avant de revenir pour un allumage du chaudron sur le barrage vers 19h25.

Cent personnes vont porter la Flamme Olympique dans le département dont dix sont déjà connus, et choisi par le département et l'établissement public du Mont-Saint-Michel.