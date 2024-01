Paris 2024. Pauline Mazier, arbitre de football licenciée à l'US Avranches, va porter la flamme olympique

Le relais de la flamme olympique se précise dans la Manche. Le Conseil départemental a dévoilé, mardi 16 janvier, les dix premiers porteurs de la torche, le vendredi 31 mai prochain. Dans la liste, il y a des sportifs comme le tireur Eric Delaunay, mais également le commentateur cycliste Daniel Mangeas ou encore l'arbitre de football licenciée à l'US Avranches Pauline Mazier.

"C'est déjà surprenant, puisqu'on ne postule pas à ce genre de chose, ce n'est pas une candidature. Je suis très surprise et heureuse, forcément", témoigne Pauline Mazier. La jeune femme de 24 ans est en master 2 de comptabilité audit à l'IAE de Caen et arbitre de football en D2 féminin, licenciée à l'US Avranches. Elle poursuit : "C'est aussi une reconnaissance du travail fourni en amont. Les JO, ce sont les sportifs, mais il y a aussi tout l'environnement autour, et c'est aussi important et intéressant de le mettre en valeur. Et c'est une bonne occasion de le faire." Cette mise en avant pourrait aussi faire émerger des vocations d'arbitre, ce qui serait une bonne chose, selon Pauline Mazier. "On est toujours en demande d'arbitre", assure-t-elle.

Poser son 31 mai

Si la jeune arbitre sait qu'elle va porter la flamme, elle n'a pas encore le détail de son relais. Elle doit juste être disponible le 31 mai. "Je n'ai reçu aucune modalité concernant le port de la flamme. Après, en tant qu'arbitre de football, courir avec quelque chose dans la main, ce n'est pas nouveau. Après, si cela pèse lourd, je serai moins habituée. Mais ce n'est qu'un détail, ça le fera et on profitera du moment", conclut-elle.