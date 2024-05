Paris 2024. Cinq infos sur le passage de la flamme olympique au Mont-Saint-Michel

Vendredi 31 mai, la flamme olympique sera de passage dans la Manche. Son parcours va commencer à Cherbourg dès le matin, pour se terminer au Mont-Saint-Michel. 40 000 à 50 000 personnes sont attendues dans le sud-Manche.

1. Quand venir ?

Le programme a été pensé pour que les spectateurs aient des activités quel que soit le moment de la journée. 25 clubs de sport du sud-Manche proposeront des initiations dès le matin et jusqu'en fin de journée. La journée sera aussi culturelle avec, là encore, des spectacles du matin jusqu'au soir. Un DJ set clôturera les festivités de 23h à 2h du matin. Les commerces seront ouverts à la Caserne, mais aussi sur le Mont, toute la journée.

2. Où se garer ?

Les parkings du Mont seront ouverts. S'ils sont pleins, il restera possible de se garer un peu plus loin et de finir la route à pied. Il y aura par exemple le parking de l'hippodrome de Moidrey, à 3,5km du barrage, celui de la salle des fêtes de Beauvoir, à 2,6km, le terrain communal en face du cimetière de Beauvoir, à 3,1km, et aux Buternes d'Ardevon, à 2,5km du barrage.

3. Comment s'habiller ?

Il n'y a pas de code vestimentaire pour le passage de la flamme olympique au Mont-Saint-Michel. Cependant, il est recommandé d'avoir de bonnes chaussures pour marcher. D'une part, il n'y aura pas navette entre les parkings extérieurs et la Caserne. D'autre part, à la Caserne, il n'y aura pas de navette vers le Rocher, sauf pour les personnes à mobilité réduite ou les salariés. Pour tester les activités sportives, une tenue adaptée est également préconisée.

4. Où se placer pour voir le passage de la flamme ?

Thomas Velter, le directeur de l'établissement public du Mont Saint-Michel, a la réponse.

Des écrans géants seront installés au pied du Mont ou encore au niveau du relais Saint-Michel, point central de la cérémonie. Le Rocher sera inaccessible entre 18h et 19h30.

5. Comment s'informer ?

Près de 200 bénévoles seront présents pour guider les visiteurs. Des panneaux avec messages variables sont maintenant sur les routes d'accès au Mont-Saint-Michel, aussi bien côté normand que breton. Des plans seront accessibles, avec aussi des QR codes à flasher pour se repérer.