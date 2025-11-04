Caen. Plusieurs coupures d'électricité ce mardi matin : 3 000 habitants concernés

Une coupure d'électricité est survenue dans certains quartiers de Caen mardi 4 novembre dans la matinée. La cause exacte n'est pas encore clairement identifiée par les équipes d'Enedis, mais il s'agirait d'un arrachage de câble, selon le responsable de la communication.

Plus de 3 000 personnes touchées mais une intervention rapide

Les secteurs les plus touchés sont la Pigacière, le quartier Saint-Pierre ainsi que les habitations situées autour de l'université. Au total, "1 840 foyers sont actuellement privés d'électricité, mais les agents sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation dans les plus brefs délais", explique Enedis.

Le quartier du Mémorial, qui compte environ 2 800 clients, a également subi une coupure, rapidement résolue par les équipes techniques.