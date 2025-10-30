Politique. Deux ministres dans l'Orne pour évoquer l'aménagement du territoire

Les deux ministres Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, se rendent vendredi 31 octobre dans trois communes de l'Orne, pour évoquer l'aménagement du territoire.

Au programme

Dans la matinée, les deux ministres vont rencontrer les professionnels de santé de Longny les Villages, dans le Perche. Ils visiteront notamment le médicobus, un véhicule médical itinérant pour pallier le manque de médecins sur le territoire.

• A lire aussi. Santé. Un Médicobus pour renforcer l'accès aux soins dans le bocage virois

Puis, à Carrouges, Françoise Gatel et Michel Fournier discuteront avec les maires et les élus de l'Orne autour de l'aménagement du territoire. Dans le cadre du programme "Petites villes de demain" de la commune, une visite de la micro-crèche, du champ de foire et de la bibliothèque municipale est organisée.

L'après-midi, Françoise Gatel se rendra à Alençon pour découvrir les aménagements menés à l'occasion du programme "Action cœur de ville" ainsi que pour échanger avec le maire, Joaquim Pueyo.