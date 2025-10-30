En ce moment Eternity Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Politique. Deux ministres dans l'Orne pour évoquer l'aménagement du territoire

Politique. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, se déplacent vendredi 31 octobre dans l'Orne. L'aménagement du territoire est au cœur du sujet.

Publié le 30/10/2025 à 17h06 - Par Lucie Peudevin
Politique. Deux ministres dans l'Orne pour évoquer l'aménagement du territoire
Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire, se rend dans l'Orne vendredi 31 octobre. - La Manche Libre

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les deux ministres Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, et Michel Fournier, ministre délégué chargé de la Ruralité, se rendent vendredi 31 octobre dans trois communes de l'Orne, pour évoquer l'aménagement du territoire.

Au programme

Dans la matinée, les deux ministres vont rencontrer les professionnels de santé de Longny les Villages, dans le Perche. Ils visiteront notamment le médicobus, un véhicule médical itinérant pour pallier le manque de médecins sur le territoire.

• A lire aussi. Santé. Un Médicobus pour renforcer l'accès aux soins dans le bocage virois

Puis, à Carrouges, Françoise Gatel et Michel Fournier discuteront avec les maires et les élus de l'Orne autour de l'aménagement du territoire. Dans le cadre du programme "Petites villes de demain" de la commune, une visite de la micro-crèche, du champ de foire et de la bibliothèque municipale est organisée.

L'après-midi, Françoise Gatel se rendra à Alençon pour découvrir les aménagements menés à l'occasion du programme "Action cœur de ville" ainsi que pour échanger avec le maire, Joaquim Pueyo.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Politique. Deux ministres dans l'Orne pour évoquer l'aménagement du territoire
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple