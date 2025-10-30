Caen. Il jette un verre au visage d'un homme et le blesse sérieusement dans une dispute au bar

Vers 17h30 le 28 septembre dernier, une bagarre éclate dans le quartier de la gare à Caen. Un jeune, à peine majeur, affirme qu'un homme qu'il connaît l'insulte, dans un bar. Il s'empare d'un verre et le jette sur l'autre homme, âgé de 24 ans, le blessant fortement à la tête. Cette blessure nécessite des points de suture qui seront effectués au CHU.

A sa sortie de l'hôpital, le frère du blessé le reconduit chez lui avec son camion. Ils passent devant le bar de la gare où la première bagarre a eu lieu. Voyant son agresseur, le blessé profite d'un embouteillage pour sortir du véhicule. Il explique qu'il voulait savoir la raison de son agression.

De nouvelles violences

La situation dégénère. Le jeune majeur lui lance un verre. Il le rattrape et frappe ce dernier qui est alors blessé au bras et a le nez cassé. Le conducteur du camion, de 27 ans, vient en aide à son frère. Dans la bagarre, il prend une chaise et donne un coup. Sur la caméra du bar, on voit bien qu'il frappe le jeune majeur. Les deux frères se réfugient dans le camion car d'autres hommes commencent à les invectiver et jettent des cailloux sur le véhicule.

L'affaire était jugée au tribunal de Caen mercredi 29 octobre. A l'audience, le jeune majeur dit qu'il se considère comme victime. Le frère aîné explique qu'il a été dépassé par les événements et l'autre confirme que sa blessure lors de la première bagarre était importante. Le procureur réclame 16 mois de prison ferme avec mandat de dépôt, 12 mois dont 8 avec sursis probatoire pour l'aîné des frères et 6 mois ferme pour le plus jeune.

De la prison ferme pour deux protagonistes

Leur avocate plaide la légitime défense et demande la relaxe. L'avocat du jeune de 18 ans réfute ces propos. Il considère que son client est victime. S'il admet qu'il a fait beaucoup de bêtises auparavant, il explique qu'il est en train de changer et souhaite que la cour en tienne compte.

Il ne sera pas entendu puisqu'après délibéré, Ezat Elbastwisy est condamné à 12 mois de prison avec mandat de dépôt, interdiction de territoire français. Il quitte le tribunal sous escorte policière.

Le frère aîné écope de 8 mois avec sursis. L'autre de 24 ans, Ahmed Shoda fera 6 mois ferme. Pour tous, interdiction de contact avec les autres prévenus, pas d'arme et inéligibilité pendant 5 ans. Les demandes de dédommagements sont renvoyées sur intérêts civils au 10 septembre 2026.