Caen. Un grand tournoi d'échecs réunit 270 joueurs sur quatre jours

C'est "un micmac pour la logistique" pour les organisateurs. Depuis ce mercredi 29 octobre, et jusqu'au samedi 1er novembre, 270 joueurs d'échecs s'affrontent au sein de l'institut Lemonnier à Caen. Cela fait au moins 135 échiquiers et pendules. "C'est un tournoi très sérieux, mais les échecs restent un jeu. Il y a des gens qui viennent pour s'amuser et se détendre", glisse Aurélien Ollagnier, président du Club Echecs Caen Alekhine, derrière l'organisation du 34e open international d'échecs de Caen.

Des joueurs devant de l'international

Cette année, aucun grand maître ne s'est déplacé à Caen mais il y a bien en revanche "une quinzaine de nationalités, des joueurs venant d'Afrique ou de certains pays d'Europe, qui peuvent être dans les millièmes mondiaux", affirme le joueur. Deux tournois différents sont organisés, en fonction des niveaux. L'un permet au vainqueur d'empocher 1 000€, l'autre 300€.

Ce deuxième tournoi permet à "plus d'amateurs et plus d'enfants" de participer. D'ailleurs, "vous verrez des fillettes de 7 ans affronter des grands-pères de 77 ans", s'amuse Aurélien Ollagnier. Il est possible de venir assister aux rencontres, tout en restant bien évidemment silencieux pendant les affrontements.