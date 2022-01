Suite et fin des championnats de France d'échecs à Caen

Pas moins de 800 joueurs, débutants ou confirmés, jeunes ou expérimentés, s’y sont affrontés dans une guerre stratégique qui met les nerfs à rude épreuve.

Gaël Lejeune, président de Caen Alekhine, club d’échec local de 200 licenciés, est ravi de la présence de l’événement à Caen. “C’est la première fois que la compétition a lieu en Normandie. Elle est le résultat d’une volonté première de la mairie en concours avec l’université et notre club”, explique-t-il.La joute est importante, la France étant considérée comme la meilleure nation occidentale.

Le titre se jouera vendredi 26 entre les douze meilleurs joueurs et six meilleures joueuses de l’hexagone. Au total, pas moins de dix tournois différents se déroulent simultanément. Les meilleures parties sont retransmises en direct au “Chess Café” et commentées par Pavel Trebugof, sélectionneur tricolore. Remise des prix samedi 27 août dans l’après-midi.

Boris Letondeur