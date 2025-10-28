Seine-Maritime. SNCF : la circulation des trains interrompue entre Rouen et Le Havre

Les retards promettent d'être importants sur les rails entre Rouen et Le Havre, mardi 28 octobre.

Un train de marchandises en panne

Un train de marchandises est tombé en panne entre Maromme et Rouen. A 8h08, la SNCF annonce que le trafic des trains est complètement interrompu sur la ligne dans le sens Rouen - Le Havre. Il est aussi "très perturbé" dans l'autre sens.

La circulation reste en revanche possible entre Rouen et Dieppe. La SNCF qui précise déjà que les conditions d'échange et d'annulation des trains ont été allégées sur les trajets concernés.