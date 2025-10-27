Caen. Un nouveau square est en cours d'aménagement près de l'Abbaye-aux-Dames

Alors que les travaux débutent sur le port de Caen pour végétaliser une partie de la place ce lundi 27 octobre, un autre chantier prend place à quelques centaines de mètres. Sur le côté de l'avenue Croix Guérin, non loin de l'Abbaye-aux-Dames, la municipalité aménage le square Croix Guérin. D'une surface de 4 000m2, il devrait voir le jour d'ici mars 2026.

De la verdure et un verger

Sur cet actuel espace vert, en face du lycée Sainte-Marie, un chemin de promenade sera créé. On y trouvera un espace de jeux, un espace de biodiversité, un espace sous-bois, un espace repos, un "espace partagé", mais aussi une partie prairie et verger. Ce lieu se voudra "accueillant et harmonieux, propice à la détente et à la promenade", souligne la municipalité, qui l'a conçu en concertation avec les habitants, les associations, et les conseillers du quartier.

Coût total de l'opération : 300 000€ TTC.