Caen. Environ 1 300 arbres plantés cet hiver : la Ville accélère le mouvement

C'est un prix récompensant un travail de longue haleine. Le 3 décembre, la Ville de Caen se verra remettre le Prix national de l'Arbre, tout comme Nantes, afin de mettre en avant la bonne gestion, le renouvellement et la diversité de son patrimoine arboricole. "Ça nous incite à garder le rythme", sourit Aristide Olivier, le maire, qui ne manque pas de féliciter les personnes impliquées.

Pour poursuivre ces efforts, 1 300 arbres seront plantés cet hiver, contre environ 300 par an entre 2000 et 2015. Ils seront notamment dans l'enceinte du château, sur la place Foch, dans les rues Bellivet, d'Auge, ou encore du Général Moulin. Au total, la Ville possède 45 100 arbres, et ambitionne le ratio "d'un pour deux habitants en 2030." En outre, 70 000m2 ont été "débitumés" ces dernières années, soit deux fois la surface du Jardin des Plantes.

Deux enjeux sont derrière cette politique qui fait de Caen une référence sur la scène nationale : rendre le cadre de vie plus agréable, mais aussi répondre "aux défis climatiques de demain".