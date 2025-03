Caen. Le square de Secqueville totalement repensé d'ici quelques mois

Le square de Secqueville, au cœur du quartier Saint-Paul, à Caen, devrait prochainement changer de visage. "C'est un espace unique de 2,5 hectares, mais il est totalement sous-valorisé", affirme le maire Aristide Olivier. Une phase de concertation qui se veut rapide est lancée pour repenser le parc. Une première ébauche sera proposée d'ici cet été, alors que les travaux démarreront en octobre.

D'un espace équivalent au Parc de la Fossette, le square "peut être plus beau". Alors les habitants ont déjà leurs avis. Ils veulent "plus de nature, d'arbres, de fleurs… Ils veulent un maintien des activités en libre accès pour leur loisir et celui des enfants, ou encore des espaces de repos pour s'asseoir", relate le maire.