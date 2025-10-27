En ce moment CHASING CARS SNOW PATROL
Courses hippiques. Quelles villes normandes accueilleront le Grand National du Trot et le Trophée Vert en 2026 ?

Sport. Le calendrier 2026 du Grand National du Trot a été révélé, vendredi 24 octobre. Le Tour de France hippique s'arrêtera à deux reprises en Normandie. Le Trophée Vert passera, lui, trois fois dans la région.

Publié le 27/10/2025 à 08h50 - Par Simon Lebaron
Plusieurs hippodromes de Normandie vont accueillir le Grand National du Trot en 2026. - Louis Leterrier

A défaut de revoir les cyclistes du Tour de France en Normandie en 2026, son pendant hippique, lui, passera bien par la région. Le calendrier 2026 du Grand National de Trot a été dévoilé vendredi 24 octobre. La compétition, qui se déroulera du 4 mars au 6 décembre 2026, s'arrêtera à Argentan (Orne) le 23 septembre puis à Mauquenchy (Seine-Maritime) le 18 novembre, pour la dernière étape avant la grande finale à Paris-Vincennes le 6 décembre.

Le Trophée Vert en juillet à Agon-Coutainville

Le Trophée Vert, équivalent du Grand National sur des pistes en herbe, fera étape à Bernay le 3 mai, à Granville le 24 mai et le 5 juillet à Agon-Coutainville. La finale aura lieu à Craon, en Mayenne, le 7 septembre.

Courses hippiques. Quelles villes normandes accueilleront le Grand National du Trot et le Trophée Vert en 2026 ?
