Jeu. Marie Line remporte 254,14€ grâce à La Cagnotte Tendance Ouest !

Du lundi au vendredi, gagnez de 100 à 1 500€ à 8h13 et 17h13. Notez deux fois par jour le montant de La Cagnotte. Si Tendance Ouest vous appelle et que vous avez le montant exact, vous remportez cette somme.

Cette Cagnotte était lancée depuis jeudi 16 octobre, à 17h13. Mardi 21 octobre à 8h13, Marie Line, du Grand-Quevilly, en Seine-Maritime, a été appelée. Elle a remporté le montant de La Cagnotte, qui s'élevait à 254,14€.

