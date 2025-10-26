En ce moment CAN'T FIGHT THE MOONLIGHT LEANN RIMES
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Place du commerce en Seine-Maritime. Voitures, pâtisseries et viandes de qualité

Economie. A Rouen et à Isneauville, un concessionnaire, une pâtisserie et une boucherie viennent d'ouvrir. Découvrez-les.

Publié le 26/10/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Place du commerce en Seine-Maritime. Voitures, pâtisseries et viandes de qualité
A Rouen, un nouveau local Fiat Topolino et la deuxième adresse de Fanny Pâtisserie sont à découvrir. A Isneauville, Les Eleveurs de la Charentonne vendent désormais leurs viandes dans la commune.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Découvrez cette semaine trois nouveaux commerces à Rouen et à Isneauville : un nouveau local Fiat, une nouvelle pâtisserie et un nouveau boucher.

Voitures, pâtisseries et viandes

C'est au 156 rue de Constantine que s'est installé le nouveau local Fiat Topolino. Un lieu dédié à 100% à la Topolino, voiture électrique et sans permis de la marque. Sur place, les clients peuvent voir les modèles, obtenir des renseignements et s'ils sont satisfaits, passer commande. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Au 46 rue Damiette à Rouen, un nouveau commerce de bouche a ouvert, c'est Fanny Pâtisserie. Déjà installée à Bihorel, cette deuxième boutique réunit viennoiseries, chocolats et pâtisseries du mercredi au samedi de 10h30 à 19h. A Isneauville, Les Eleveurs de la Charentonne disposent d'une nouvelle boutique "Viandes et produits de nos campagnes" qui se situe au 215 rue du Manoir. Sur place, les clients peuvent acheter de la viande fraîche, des produits à base de crème ou de lait et du pain du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche jusqu'à 12h30.

Un nouveau local Fiat Topolino

Place du commerce. Un nouveau local Fiat Topolino
Clémentine Camier (chargée de communication) et Emilie Guérard (commerciale) travaillent toutes les deux dans le nouveau local Fiat Topolino à Rouen.

Il s'est installé au 156 rue de Constantine à Rouen.L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Dans ce nouveau lieu, les clients peuvent venir pour "des renseignements, voir le véhicule ou passer commande", indique Emilie Guérard, commerciale chez Fiat Topolino. Ce sont de petites voitures électriques sans permis accessibles dès 14 ans. Chaque véhicule coûte 9 990€.

Une deuxième adresse pour Fanny Pâtisserie

Place du commerce. Une deuxième adresse pour Fanny Pâtisserie
Fanny et Côme Debeaument sont les gérants de Fanny Pâtisserie. Après Bihorel, ils ont ouvert une deuxième boutique à Rouen.

Elle se situe au 46 rue Damiette à Rouen dans le quartier des Antiquaires.Cette nouvelle boutique est ouverte du mercredi au samedi de 10h30 à 19h.

Après Bihorel, Fanny et Côme Debeaument, gérants de Fanny Pâtisserie, proposent à Rouen plusieurs produits. On retrouve "des chocolats, des glaces, des cookies et des pâtisseries", énumère Fanny Debeaument. On peut aussi acheter de la pâte à tartiner et des confiseries maison.

Les Eleveurs de la Charentonne

Place du commerce. Les Eleveurs de la Charentonne
François Lemire est le directeur des Eleveurs de la Charentonne. Une boutique a ouvert à Isneauville. - Les Eleveurs de la Charentonne

Ils ont ouvert une boutique  au 215 rue du Manoir à Isneauville. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.

"La viande de bœuf normand pure souche est notre cœur de métier", indique François Lemière, le directeur. Sur place on retrouve aussi des plats cuisinés, du vin et même du pain. Les clients peuvent également acheter de la charcuterie ou des produits laitiers de qualité.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Place du commerce en Seine-Maritime. Voitures, pâtisseries et viandes de qualité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple