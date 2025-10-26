Place du commerce en Seine-Maritime. Voitures, pâtisseries et viandes de qualité

Découvrez cette semaine trois nouveaux commerces à Rouen et à Isneauville : un nouveau local Fiat, une nouvelle pâtisserie et un nouveau boucher.

Voitures, pâtisseries et viandes

C'est au 156 rue de Constantine que s'est installé le nouveau local Fiat Topolino. Un lieu dédié à 100% à la Topolino, voiture électrique et sans permis de la marque. Sur place, les clients peuvent voir les modèles, obtenir des renseignements et s'ils sont satisfaits, passer commande. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Au 46 rue Damiette à Rouen, un nouveau commerce de bouche a ouvert, c'est Fanny Pâtisserie. Déjà installée à Bihorel, cette deuxième boutique réunit viennoiseries, chocolats et pâtisseries du mercredi au samedi de 10h30 à 19h. A Isneauville, Les Eleveurs de la Charentonne disposent d'une nouvelle boutique "Viandes et produits de nos campagnes" qui se situe au 215 rue du Manoir. Sur place, les clients peuvent acheter de la viande fraîche, des produits à base de crème ou de lait et du pain du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche jusqu'à 12h30.