Place du commerce en Seine-Maritime. Voitures, pâtisseries et viandes de qualité

Découvrez cette semaine trois nouveaux commerces à Rouen et à Isneauville : un nouveau local Fiat, une nouvelle pâtisserie et un nouveau boucher.
Voitures, pâtisseries et viandes
C'est au 156 rue de Constantine que s'est installé le nouveau local Fiat Topolino. Un lieu dédié à 100% à la Topolino, voiture électrique et sans permis de la marque. Sur place, les clients peuvent voir les modèles, obtenir des renseignements et s'ils sont satisfaits, passer commande. L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Au 46 rue Damiette à Rouen, un nouveau commerce de bouche a ouvert, c'est Fanny Pâtisserie. Déjà installée à Bihorel, cette deuxième boutique réunit viennoiseries, chocolats et pâtisseries du mercredi au samedi de 10h30 à 19h. A Isneauville, Les Eleveurs de la Charentonne disposent d'une nouvelle boutique "Viandes et produits de nos campagnes" qui se situe au 215 rue du Manoir. Sur place, les clients peuvent acheter de la viande fraîche, des produits à base de crème ou de lait et du pain du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche jusqu'à 12h30.
Un nouveau local Fiat Topolino
Il s'est installé au 156 rue de Constantine à Rouen.L'établissement est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Dans ce nouveau lieu, les clients peuvent venir pour "des renseignements, voir le véhicule ou passer commande", indique Emilie Guérard, commerciale chez Fiat Topolino. Ce sont de petites voitures électriques sans permis accessibles dès 14 ans. Chaque véhicule coûte 9 990€.
Une deuxième adresse pour Fanny Pâtisserie
Elle se situe au 46 rue Damiette à Rouen dans le quartier des Antiquaires.Cette nouvelle boutique est ouverte du mercredi au samedi de 10h30 à 19h.
Après Bihorel, Fanny et Côme Debeaument, gérants de Fanny Pâtisserie, proposent à Rouen plusieurs produits. On retrouve "des chocolats, des glaces, des cookies et des pâtisseries", énumère Fanny Debeaument. On peut aussi acheter de la pâte à tartiner et des confiseries maison.
Les Eleveurs de la Charentonne
Ils ont ouvert une boutique au 215 rue du Manoir à Isneauville. Elle est ouverte du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 9h à 12h30.
"La viande de bœuf normand pure souche est notre cœur de métier", indique François Lemière, le directeur. Sur place on retrouve aussi des plats cuisinés, du vin et même du pain. Les clients peuvent également acheter de la charcuterie ou des produits laitiers de qualité.
