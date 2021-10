Volley : début de saison manquée pour l'AS PTT

Victime d'une intersaison agitée puis de la grave blessure de Violaine Jessen, le promu a complètement raté son entame de saison en Nationale 2. Les volleyeuses caennaises, qui pouvaient initialement prétendre à un maintien tranquille, ont perdu leurs quatre premières rencontres de la saison. Et si elles ont marqué leur premier point dimanche 28 octobre en prenant deux sets à Rennes (2-3), elles ont plutôt obtenu un résultat décevant.

"Nos deux marqueuses habituelles ont été plus que faibles, en dessous de ce qu’elles doivent apporter au groupe, affirme l'entraîneur Gilles Auzou. Notre Bulgare a été faible également. Les trois cadres ont été mauvaises. C’est plus que négatif pour moi. Collectivement, on progresse, mais individuellement, les joueuses ne prennent pas leurs responsabilités." En manque de taille et de rotations, Caen va devoir cravacher pour s'accrocher. Une victoire chez l'autre formation rennaise, celle du Rennes Etudiants Club, réduirait quelques inquiétudes samedi 3 novembre.