Volley : l'ASPTT se rapproche de la Nationale 2 féminine

Alors que trois journées seulement restent à disputer, l’ASPTT Caen a pris les commandes des opérations en Nationale 3, dimanche 1er avril. Sa victoire contre Rennes conjuguée au deuxième revers consécutif des Coutançaises la place en position idéale dans l’optique de la montée en N2.

“On est très contentes mais on garde la tête sur les épaules, souligne la joueuse et vice-présidente Sandra Piquot. Ce n’est pas encore fait.” Les témoins sont néanmoins au vert, Caen ayant un calendrier favorable depuis sa victoire au mental devant Rennes, troisième du classement (3-2).

Au repos dimanche 8 avril, les Calvadosiennes enchaîneront les trois derniers matchs en trois semaines. Elles commenceront pas Asnières, le plus dangereux, et termineront par Vitrey, lanterne rouge, et Quimper, premier non-relégable.