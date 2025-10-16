En ce moment Adieu, nous deux Pierre GARNIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 16 octobre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 16/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 16 octobre
Votre horoscope signe par signe. - Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bélier

Le ciel risque de rendre votre quotidien inconfortable au niveau de vos relations habituelles.

Taureau

Ignorez la jalousie de vos concurrents, elle vous empêcherait de savourer les signatures de contrats comme il se doit.

Gémeaux

Vous pourriez vous retrouver bien seul et vous cherchez à régler une bonne fois pour toutes les questions en suspens.

Cancer

La journée s'annonce bonne pour vous exprimer, vous sentir libre d'agir à votre guise et être disponible pour les autres.

Lion

C'est une journée pleine de grands chagrins et d'immenses bonheurs, les émotions sont exacerbées pour le meilleur et pour le pire

Vierge

Vous vous sentirez moins énergique que d'habitude et vous ressentirez un vif besoin de liberté, accordez-vous en un minimum, sans culpabiliser.

Balance

La journée est empreinte de douceur de vivre et de projets, parfois chimériques, toujours enivrants.

Scorpion

Il faudra jouer de ruses pour obtenir satisfaction. Faites un effort de coopération, ce sera payant !

Sagittaire

Entre échanges de vues passionnants, rencontres insolites, coups de main inespérés, il y a fort à parier que vous ne saurez plus où donner de la tête.

Capricorne

Patientez pour que la situation se stabilise. Vous presser ne servira pas à grand-chose à part à vous angoisser.

Verseau

La journée s'annonce bonne pour vous exprimer, vous disposez de tous les atouts pour faire passer vos messages et être entendu.

Poissons

C'est dans le regard des autres que vous recherchez un peu de crédibilité sauf que vos doutes prennent le dessus sur le reste.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 16 octobre
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple