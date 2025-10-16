Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 16 octobre

Bélier

Le ciel risque de rendre votre quotidien inconfortable au niveau de vos relations habituelles.

Taureau

Ignorez la jalousie de vos concurrents, elle vous empêcherait de savourer les signatures de contrats comme il se doit.

Gémeaux

Vous pourriez vous retrouver bien seul et vous cherchez à régler une bonne fois pour toutes les questions en suspens.

Cancer

La journée s'annonce bonne pour vous exprimer, vous sentir libre d'agir à votre guise et être disponible pour les autres.

Lion

C'est une journée pleine de grands chagrins et d'immenses bonheurs, les émotions sont exacerbées pour le meilleur et pour le pire

Vierge

Vous vous sentirez moins énergique que d'habitude et vous ressentirez un vif besoin de liberté, accordez-vous en un minimum, sans culpabiliser.

Balance

La journée est empreinte de douceur de vivre et de projets, parfois chimériques, toujours enivrants.

Scorpion

Il faudra jouer de ruses pour obtenir satisfaction. Faites un effort de coopération, ce sera payant !

Sagittaire

Entre échanges de vues passionnants, rencontres insolites, coups de main inespérés, il y a fort à parier que vous ne saurez plus où donner de la tête.

Capricorne

Patientez pour que la situation se stabilise. Vous presser ne servira pas à grand-chose à part à vous angoisser.

Verseau

La journée s'annonce bonne pour vous exprimer, vous disposez de tous les atouts pour faire passer vos messages et être entendu.

Poissons

C'est dans le regard des autres que vous recherchez un peu de crédibilité sauf que vos doutes prennent le dessus sur le reste.