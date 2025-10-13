Gagnez 2 places VIP pour le Meeting d'automne du Haras du Pin

Au programme de cette journée à partir de 13h : courses en plat, en steeple et en cross country avec cette année un prix spécial "Tendance Ouest".

Sur place, diverses animations et jeux pour enfants comme des baptêmes de poneys ou des jeux en bois seront proposés. Vous pourrez également vous restaurer avec différents stands tels que le bus glacé, le bar à Champagne, le bar à huîtres, des foods trucks et le restaurant.

Les places VIP comprennent : l'entrée, le repas et l'accès au meeting.

Date : 26 octobre 2025 à l'Hippodrome de la Bergerie (Ginai)

⇒ Pour tentez de gagner vos 2 places VIP, remplissez simplement le formulaire ci-dessous.

Tirage au sort le vendredi 17 octobre.



Affiche Meeting d'Automne



