Manche. Alain Juppé devant les maires du département, pour une conférence au cœur de l'actualité

Le thème est d'une actualité brûlante. Alain Juppé sera dans la Manche vendredi 10 octobre. Il vient donner une conférence pendant le congrès des maires du département. "La démocratie représentative en crise : et si la solution venait des communes ?", va-t-il proposer comme réflexion aux élus inscrits, pour la dernière assemblée générale avant les élections municipales de 2026. L'ancien maire de Bordeaux et actuel membre du Conseil constitutionnel, comme le Manchois Philippe Bas, est attendu en fin de journée.

• A lire aussi. Politique. Sitôt nommé, l'Eurois Bruno Le Maire renonce au ministère des Armées