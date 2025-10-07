En ce moment MEN IN BLACK WILL SMITH
Basket. Il a joué dans plusieurs clubs de Seine-Maritime : le père de Tony Parker est mort

Sport. Tony Parker Senior, le père de Tony Parker, est mort dimanche 5 octobre à l'âge de 70 ans. Comme son fils, l'homme avait été basketteur et notamment en Normandie, à Fécamp, Dieppe et Canteleu.

Publié le 07/10/2025 à 14h12, mis à jour le 07/10/2025 à 18h15 - Par Gilles Anthoine
Basket. Il a joué dans plusieurs clubs de Seine-Maritime : le père de Tony Parker est mort
Tony Parker Senior, le père de Tony Parker, est mort dimanche 5 octobre.

La légende du basket français, Tony Parker, en a fait l'annonce ce mardi 7 octobre. Tony Parker Senior, son père, est mort dimanche dernier à l'âge de 70 ans. Un décès "brutal et inattendu" précise son communiqué. Il a été retrouvé sans vie à son domicile, à Charly (Rhône).

Un père inspirant

Tony Parker Senior a été bien plus qu'un père pour Tony Parker. "C'était un père inspirant et un repère essentiel. Il a transmis à sa famille sa passion pour le basket, sa force de caractère et ses valeurs humaines."

Une carrière en Normandie

Originaire de Chicago, Tony Parker Senior a évolué aux Etats-Unis avec Loyola University Chicago, de 1973 à 1977 avant de passer professionnel. Il a ensuite effectué une partie de sa carrière en Europe, Pays-Bas, Belgique et France.

Le basketteur jouera également en Normandie, à Fécamp où le jeune Tony Parker signera sa première licence, ainsi qu'à Dieppe et Canteleu.

