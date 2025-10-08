En ce moment TIK TOK KE$HA
Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 8 octobre

Publié le 08/10/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

La journée est jalonnée de surprises bien agréables et gratifiantes. Vos qualités sont appréciées et votre séduction fait le reste.

Taureau

Vos pensées se renforcent avec lucidité. C'est le moment de faire le point pour vous recentrer sur vous.

Gémeaux

Vous prenez sur vous des responsabilités qui ne vous incombent pas forcément et cela vous fatigue moralement.

Cancer

Vous faites des efforts pour rompre la glace et être plus sociable, les discussions sont favorisées, aujourd'hui.

Lion

N'oubliez pas de faire valider toute proposition qui pourrait être importante. Vos missions sont en passe d'évoluer.

Vierge

Vos ambitions vous poussent à explorer des voies nouvelles très positives. La patience est votre atout maître.

Balance

Des occasions avantageuses vont se présenter si vous cherchiez à améliorer votre situation financière.

Scorpion

Vous profitez de chaque instant passé avec les personnes que vous aimez et avec les personnes qui vous apprécient.

Sagittaire

Les bonnes résolutions sont à l'ordre du jour, vous vous mettez en ordre de marche et vous organisez tout ce qui peut l'être.

Capricorne

Il serait vain de chercher une conversation sérieuse avec vous, vous prenez tout à la légère, rebelle à toute contrainte.

Verseau

Votre joie de vivre sera communicative, La convivialité sera au centre de toutes vos attentions.

Poissons

Vous êtes toujours prêt à voler au secours des autres et surtout au secours de vos proches. Du coup, vous en oubliez l'essentiel : vous.

