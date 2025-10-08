Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 8 octobre

Bélier
La journée est jalonnée de surprises bien agréables et gratifiantes. Vos qualités sont appréciées et votre séduction fait le reste.
Taureau
Vos pensées se renforcent avec lucidité. C'est le moment de faire le point pour vous recentrer sur vous.
Gémeaux
Vous prenez sur vous des responsabilités qui ne vous incombent pas forcément et cela vous fatigue moralement.
Cancer
Vous faites des efforts pour rompre la glace et être plus sociable, les discussions sont favorisées, aujourd'hui.
Lion
N'oubliez pas de faire valider toute proposition qui pourrait être importante. Vos missions sont en passe d'évoluer.
Vierge
Vos ambitions vous poussent à explorer des voies nouvelles très positives. La patience est votre atout maître.
Balance
Des occasions avantageuses vont se présenter si vous cherchiez à améliorer votre situation financière.
Scorpion
Vous profitez de chaque instant passé avec les personnes que vous aimez et avec les personnes qui vous apprécient.
Sagittaire
Les bonnes résolutions sont à l'ordre du jour, vous vous mettez en ordre de marche et vous organisez tout ce qui peut l'être.
Capricorne
Il serait vain de chercher une conversation sérieuse avec vous, vous prenez tout à la légère, rebelle à toute contrainte.
Verseau
Votre joie de vivre sera communicative, La convivialité sera au centre de toutes vos attentions.
Poissons
Vous êtes toujours prêt à voler au secours des autres et surtout au secours de vos proches. Du coup, vous en oubliez l'essentiel : vous.
