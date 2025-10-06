En ce moment Try PINK
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Caen. Ils font signer près de 90 000€ de devis à des personnes très vulnérables

Sécurité. Quatre prévenus et une société de travaux publics impliqués dans un abus de faiblesse sur des personnes âgées étaient jugés jeudi 2 octobre. Les délits se sont produits de début 2019 à fin 2020.

Publié le 06/10/2025 à 11h07, mis à jour le 06/10/2025 à 11h24 - Par Martine Dubos
Près de Caen. Ils font signer près de 90 000€ de devis à des personnes très vulnérables
L'affaire était jugée au tribunal de Caen le 2 octobre dernier. - Martine Dubos

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une conseillère de clientèle du Crédit Agricole remarque des chèques importants débités sur le compte de deux clients âgés alors de 88 et 75 ans, et de leur fille de 59 ans. Elle se rend à leur domicile à Verson et constate que le logement est sale, mal rangé et sans soin. L'épouse, aveugle et sourde, est dans sa chambre, le mari souffre de la maladie d'Alzheimer. Une de leurs filles est censée les aider, mais elle est schizophrène. L'employée de banque fait un signalement.

Abus de faiblesse caractérisé

Après enquête, on s'aperçoit que les chèques retirés sur le compte des parents représentent une somme totale de 69 898€ et sur celui de leur fille 17 709€. Plusieurs devis signés des victimes sont retrouvés. Ils ont été établis par des commerciaux d'une société de BTP, malgré l'état précaire des clients.

L'affaire était jugée au tribunal de Caen le 2 octobre dernier, en présence de trois prévenus. Le quatrième, gérant de la société de travaux publics, était absent. L'avocate des trois victimes dit qu'il s'agit d'un abus de faiblesse caractérisé, car nul ne pouvait ignorer qu'elles étaient vulnérables et malades. Les employés indélicats ont fait preuve de mauvaise foi, sans doute attirés par l'appât du gain. Elle souhaite qu'ils soient condamnés solidairement et demande le remboursement des sommes versées indûment, 2 000€ pour préjudice moral à chaque victime et 1 513€ pour frais d'avocat.

Pour la procureure, les trois hommes présents ont profité de la vulnérabilité et la faiblesse des clients. Ils doivent être condamnés. Quant au gérant de la société, elle admet qu'il ne connaissait pas du tout les victimes et n'est jamais allé chez elles. Elle demande la relaxe. L'avocat des trois prévenus confirme qu'ils n'ont pas remarqué l'état de faiblesse des clients. Ils reconnaissent maintenant qu'ils auraient dû être plus vigilants. Le conseil souhaite que les demandes de la partie civile soient revues à la baisse.

L'avocate du gérant de la société approuve la procureure. Son client n'est coupable de rien. Elle plaide la relaxe. L'affaire a été mise en délibéré. Le jugement sera rendu le 18 novembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Bernières (76210) 0€ Découvrir
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe
Nissan X-trail 2.2 vdi Luxe Abzac (33230) 3 895€ Découvrir
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Plateaux Oriental laiton cuivré
Plateaux Oriental laiton cuivré Hettange-Grande (57330) 100€ Découvrir
Cruche en grès à eau de vie
Cruche en grès à eau de vie Hettange-Grande (57330) 300€ Découvrir
CPL METRONIC Netsocket
CPL METRONIC Netsocket Hettange-Grande (57330) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Caen. Ils font signer près de 90 000€ de devis à des personnes très vulnérables
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple