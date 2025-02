Courseulles-sur-Mer. Il profite d'une femme âgée vulnérable pour lui faire signer un devis

Jeudi 6 février, un homme de 26 ans a été condamné par le tribunal judiciaire de Caen, pour abus de faiblesse. Le 3 février 2022, le prévenu fait signer un contrat pour différents travaux d'isolation à une femme née en 1934, à Courseulles-sur-Mer. A ce moment-là, la victime était particulièrement perturbée car son mari venait de faire un malaise. Conduit à l'hôpital, il y est décédé quelques jours plus tard.

L'employeur déjà averti

La victime de 88 ans porte plainte, mais le 9 février 2022, elle dit qu'elle ne souhaite pas donner suite et ne veut plus entendre parler du commercial. Entendu, ce dernier raconte qu'au moment des faits, la cliente avait toute sa tête et qu'elle a signé en connaissance de cause. Après investigation, on s'apercevra que le prévenu avait déjà eu un avertissement de la part de son employeur.

Le prévenu est représenté par son avocate, à l'audience du 6 février, au tribunal de Caen. La procureure dit qu'elle a trop peu d'éléments et demande un complément d'enquête sur l'état de la victime et sur ses comptes bancaires, ce que l'avocate de la défense conteste. Après concertation de la cour, la présidente rejette cette demande. L'audience reprend.

Six mois de prison

Dans son réquisitoire, la procureure explique que la victime est une personne âgée et que l'accident de santé de son époux l'a rendue vulnérable. Le commercial en a tiré parti. Elle réclame six mois de prison. L'avocate de la défense expose que son client n'a pu venir parce qu'il travaille beaucoup.

La victime dit qu'elle a confondu les euros avec les francs, ce que le commercial conteste. Les travaux ont été réalisés suivant le devis signé et accepté. "Vous n'avez pas de preuve pour entrer en voie de condamnation." L'avocate demande la relaxe mais ne sera pas suivie puisque, après délibéré, le prévenu est condamné à six mois de prison avec sursis.