Au tribunal de Rouen : il avait vidé le compte de son vieil "ami"

Janvier 2011, un vieil homme originaire de Catenay fut hospitalisé dans un état grave. L'homme croyait y passer. Le 23 du mois, son ami de propriétaire passa le voir. Les deux hommes se connaissaient bien. Ils s'étaient rapprochés dès 2006 lorsque le plus jeune avait acheté la petite maison dont l'aîné avait conservé la jouissance. Ce dernier vivait seul dans des conditions insalubres. Il ne lui restait qu'une nièce, en Ukraine. Ainsi, son ami était quasiment sa seule famille. Il gérait les dépenses courantes et lui ramenait ses courses.

Ce jour-là, à l'hôpital, le propriétaire fit signer à son ami un mandat, devait lui permettre d'administrer les comptes bancaires. En quelques virements, il détourna près de 40 000 €. La victime porta plainte en novembre 2011. Avant de se raviser !



"Pour faire des travaux"

Le fautif ne remboursa que les trois quarts de la somme. Toutefois, la victime se refusa à réclamer les 7 452 € restants. "Il va me plaquer. Je vais me retrouver seul", confia-t-il à ses défenseurs. Le 24 juin dernier, le propriétaire a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de confiance, entre janvier 2011 et février 2013.

"J'ai bien effectué ses virements mais je devais donner l'argent à la famille en Ukraine", a-t-il déclaré aux juges. Plus tard, "c'était pour le garder pour que je l'ai moi ! Je lui ai rendu l'argent 4 mois après, quand il allait mieux", a-t-il précisé. "J'ai gardé le reste pour effectuer des travaux dans la maison". Or, d'après la victime et sa curatrice, la salle de bain a été réalisée… en septembre 2012. Or, c'est au propriétaire de prendre en charge de tels travaux. "Si le procédé est choquant, il n'est pas civilement condamnable", a estimé le procureur. Le tribunal ne l'a pas suivi dans sa demande de relaxe. Il a condamné le prévenu à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende de 2 000 €.