Il poignarde un voisin qui se plaint du bruit

Le 11 août au soir, dans un immeuble de Caudebec-lès-Elbeuf, un résident invite son voisin du dessous. Ce dernier accepte et monte avec deux amis. La soirée est arrosée et bruyante. Le voisin de palier, torse nu, vient frapper à leur porte. "Faites moins de bruit !", leurs demande-t-il. L’homme se fait insulter.

Les esprits s’échauffent. "Je vais te planter ! Je vais te planter", grogne un invité complètement saoul. Il s’empare d’un couteau, avant que ses copains ne le lui enlèvent des mains à deux reprises. En vain. Le voisin mécontent ne mâche pas ses mots. L'invité se sent agressé. Il reprend le couteau et tente de le poignarder.

L’homme ne peut totalement esquiver le coup. Il est grièvement blessé au bras : nerfs et tendons sont touchés. Il est 2 heures du matin lorsque la victime prévient les secours. Alors que l’agresseur a pris la fuite, les autres sont interrogés. L’un des témoins dénonce le fuyard et décrit sa voiture aux policiers. L’enquête est menée. La victime parvient à identifier son agresseur.

Crise de paranoïa

Le 27 août, l'agresseur se rend. Il ne conteste pas cette terrible scène de violence mais est incapable de se la remémorer avec précision. Il regrette les faits et s’inquiète, quoique tardivement, de l’état de santé du blessé. La victime semble se remettre difficilement de sa blessure. D’ailleurs, elle pourrait perdre tout ou partie l’usage de son bras.

Le 29 août, le violent est présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen. "C’est la première fois que cela m’arrive : être pris dans une bagarre à cause de l’alcool", affirme-t-il aux juges.

L'homme a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l’épreuve de 3 ans, comprenant des obligations de soins et de travail.

Marianne Sirgo