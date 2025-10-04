Musique. Une soirée reggae explosive se prépare au Circuit de Cherbourg-en-Cotentin

D'un côté, Skarra Mucci, MC jamaïcain au flow percutant, star incontournable du dancehall mondial. De l'autre, Manudigital, producteur français reconnu pour ses prods électro-reggae affûtées et ses fameuses Digital Sessions, vues plus de 80 millions de fois sur YouTube. Ensemble, ils forment un duo explosif, prêt à faire vibrer les murs du Circuit de Cherbourg.

Un show entre reggae, dancehall et dub

Leur nouvel EP, "Ragga Blasta", promet une fusion puissante de riddims électroniques et de lyrics affûtés. En mode Dub Soundsystem, Skarra Mucci & Manudigital livreront un show intense, entre énergie brute et groove contagieux. Une expérience sonore à ne pas manquer ! Réservez vos billets ici.

Pratique. Espace Culturel Buisson – Le Circuit – Cherbourg-en-Cotentin. Billetterie en ligne disponible.