En ce moment Café froid Chiloo
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Plus de 100 clients Enedis privés de courant depuis plusieurs heures

Sécurité. Les agents Enedis sont actuellement en intervention au Mesnil-Esnard, mercredi 1er octobre, en raison d'une importante panne électrique en centre-ville. Le gestionnaire du réseau envisage le rétablissement du courant vers 23h.

Publié le 01/10/2025 à 17h46, mis à jour le 01/10/2025 à 17h47 - Par Alexandre Leno
Près de Rouen. Plus de 100 clients Enedis privés de courant depuis plusieurs heures
Les agents Enedis sont sur place pour identifier l'anomalie. Le rétablissement est envisagé vers 23h. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Une importante panne électrique a eu lieu au Mesnil-Esnard, près de Rouen, mercredi 1er octobre. Selon Enedis en charge du réseau, l'incident concerne 109 clients qui sont donc privés de courant depuis plusieurs heures.

Rétablissement complet du courant vers 23h

Toujours d'après le gestionnaire, il s'agit d'un incident sous le réseau basse tension. Les agents Enedis étaient toujours sur place vers 17h pour régler la situation. Il faudra attendre la fin de soirée vers 23h pour le rétablissement complet du courant.

Enedis exploite près de 100 000km de réseaux électriques en Normandie pour environ deux millions de clients répartis sur les cinq départements.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Plus de 100 clients Enedis privés de courant depuis plusieurs heures
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple