Près de Rouen. Plus de 100 clients Enedis privés de courant depuis plusieurs heures

Une importante panne électrique a eu lieu au Mesnil-Esnard, près de Rouen, mercredi 1er octobre. Selon Enedis en charge du réseau, l'incident concerne 109 clients qui sont donc privés de courant depuis plusieurs heures.

Rétablissement complet du courant vers 23h

Toujours d'après le gestionnaire, il s'agit d'un incident sous le réseau basse tension. Les agents Enedis étaient toujours sur place vers 17h pour régler la situation. Il faudra attendre la fin de soirée vers 23h pour le rétablissement complet du courant.

Enedis exploite près de 100 000km de réseaux électriques en Normandie pour environ deux millions de clients répartis sur les cinq départements.