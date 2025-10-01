En ce moment Paradise DJ SNAKE
Rouen. Avec l'ouverture de la librairie jeunesse Pagaille, les plus petits sont initiés à la lecture

Loisir. Donner goût à la lecture aux plus petits est l'une des missions de Pagaille, cette nouvelle librairie jeunesse qui s'est installée au 128 bis avenue des Martyrs de la Résistance à Rouen. Des ouvrages et des ateliers créatifs sont à découvrir sur place.

Publié le 01/10/2025 à 14h41 - Par Justine Carrère
Rouen. Avec l'ouverture de la librairie jeunesse Pagaille, les plus petits sont initiés à la lecture
Agathe Leballeur a créé sa propre librairie jeunesse à Rouen. Nommée Pagaille, elle a ouvert ses portes près du Jardin des plantes le 22 août dernier.

C'est une bonne nouvelle pour les parents du quartier du Jardin des plantes de Rouen. Pagaille, une librairie dédiée à la littérature jeunesse, a ouvert ses portes le 22 août dernier. Elle se situe au 128 bis avenue des Martyrs de la Résistance. Sur place, les clients peuvent acheter des livres et le mercredi, les enfants peuvent participer à des ateliers créatifs. Un lieu idéal pour leur donner goût à la lecture dès leur plus jeune âge.

• A lire aussi. Rouen. Petit à Petit : 10 ans de succès avec la Docu-BD

"Ça développe leur imagination et leur créativité"

"Depuis que mes filles sont bébés je leur lis des livres", confie Claire Pesqueux, mère de famille venue à la librairie Pagaille pour un atelier ce mercredi 1er octobre. Selon elle, la lecture "c'est important, ça développe leur imagination et leur créativité". Elle est aussi "un vecteur d'information et d'ouverture d'esprit. Les couleurs et l'apprentissage des mots jouent à plein de niveaux". Elle n'est pas la seule à sensibiliser ses enfants à la littérature. "Très tôt aussi, mon fils a eu beaucoup d'intérêt pour les livres", ajoute Akissie Viandier, habitante du quartier et mère de famille. "On est très content de l'ouverture de cette librairie jeunesse, ça permet à mon enfant de feuilleter régulièrement de nouveaux ouvrages." Une bonne manière aussi d'éloigner les enfants des écrans qui "pointent très vite le bout de leur nez donc les initier dès le plus jeune âge à la lecture était important pour moi".

Les éditions et les auteurs normands mis en avant

"L'idée c'était de couvrir ce besoin de librairie jeunesse à Rouen car il n'y en avait pas avant", assure Agathe Leballeur, fondatrice de la librairie Pagaille. Elle souhaitait également "répondre à un besoin de proximité. C'est pour ça qu'il y a aussi un rayon adulte". Le leitmotiv de la professionnelle, c'est la librairie indépendante. Elle sélectionne avec soins ses ouvrages et n'hésite pas à mettre en avant sur ses étagères les éditions normandes comme "l'Etagère du bas, qui est une maison d'édition rouennaise et Motus, une autre maison d'édition de Caen". On retrouve aussi des livres d'auteurs et illustrateurs normands comme ceux d'Arnaud Nebbache. Avec Pagaille, Agathe Leballeur souhaite construire une relation avec sa communauté de jeunes lecteurs pour les accompagner et les conseiller au fur et à mesure qu'ils grandissent.

Pratique. 128 bis avenue des Martyrs de la Résistance, Rouen. Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 

Rouen. Avec l'ouverture de la librairie jeunesse Pagaille, les plus petits sont initiés à la lecture
