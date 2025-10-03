Jeu. Gagnez vos 4 entrées pour le parc Astérix

Cette semaine, Tendance Ouest vous ouvre les portes de Peur sur le Parc au parc Astérix… et vous offre vos 4 places !

Jusqu'au 11 novembre, le parc gaulois se transforme en un immense terrain de jeu pour petits et grands amateurs de sensations fortes.

En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs, avec des spectacles saisissants, des rencontres monstrueuses au détour d'une allée, vos attractions préférées complètement métamorphosées et bien sûr… la citrouille sur le sanglier : les incontournables maisons hantées !

Découvrez aussi Cétautomatix, la nouvelle montagne russe familiale où le célèbre forgeron gaulois vous embarque dans son garage de chars déjantés.

La Revanche des Pirates, entre catapultes, filets et harponnages, Barbe Rouge a préparé sa vengeance…

Et bien sûr, retrouvez les grands classiques du Parc : Tonnerre 2 Zeus et ses descentes vertigineuses, Toutatis, l'attraction la plus rapide de France, Pégase Express, accessible à toute la famille, Oziris, pour les amateurs de sensations fortes, sans oublier les univers magiques comme La Forêt d'Idéfix pour les plus petits.

Envoyez dès maintenant TENDANCE au 7 14 15 (3 x 0.75€ + coût du SMS). Tirage au sort le vendredi 10 octobre à 8h55.