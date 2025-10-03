Jeu. "Dans ma boîte à gants" : gagnez vos entrées pour le Parc Astérix

Soyez le plus rapide à découvrir l'objet mystère caché chaque matin dans la boîte à gants, grâce à 3 indices et gagnez vos 2 entrées pour Peur sur le Parc au Parc Astérix. jusqu'au 11 novembre !

En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs : des spectacles saisissants, des rencontres monstrueuses, des maisons hantées et des attractions revisitées.

Et côté attractions, de quoi régaler toute la tribu :

• Cétautomatix — nouveauté 2025 — la montagne russe familiale dès 1 mètre, virages serrés et fous rires garantis ;

• La Revanche des Pirates — ex-Grand Splatch — Barbe Rouge vous promet une balade bien éclaboussante ;

• Sans oublier : Tonnerre 2 Zeus, Toutatis, Pégase Express, OzIris, Romus & Rapidus et pour les plus petits, l'univers magique de La Forêt d'Idéfix.

Inscrivez-vous en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0.75€ + coût du SMS).