En ce moment Love Me Not Ravyn LENAE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jeu. "Dans ma boîte à gants" : gagnez vos entrées pour le Parc Astérix

Loisir. Cette semaine, jouez avec Thibault Deslandes et "Dans ma boîte à gants" pour tenter de repartir avec vos 2 entrées pour Peur sur le Parc au Parc Astérix !

Publié le 03/10/2025 à 09h00 - Par Kevin
Jeu. "Dans ma boîte à gants" : gagnez vos entrées pour le Parc Astérix
Cette semaine, vous jouez pour tenter de remporter vos places pour aller au Parc Astérix en famille !

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Soyez le plus rapide à découvrir l'objet mystère caché chaque matin dans la boîte à gants, grâce à 3 indices et gagnez vos 2 entrées pour Peur sur le Parc au Parc Astérix. jusqu'au 11 novembre !

En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs : des spectacles saisissants, des rencontres monstrueuses, des maisons hantées et des attractions revisitées.

Et côté attractions, de quoi régaler toute la tribu :

• Cétautomatix — nouveauté 2025 — la montagne russe familiale dès 1 mètre, virages serrés et fous rires garantis ;

• La Revanche des Pirates — ex-Grand Splatch — Barbe Rouge vous promet une balade bien éclaboussante ;

• Sans oublier : Tonnerre 2 Zeus, Toutatis, Pégase Express, OzIris, Romus & Rapidus et pour les plus petits, l'univers magique de La Forêt d'Idéfix.

Inscrivez-vous en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0.75€ + coût du SMS).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit
Loue appartement type F2 à Pont Saint Esprit Pont-Saint-Esprit (30130) 330€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver.
4 jantes alu PLATIN P55 7.5X17 noir avec pneus hiver. Hettange-Grande (57330) 200€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jeu. "Dans ma boîte à gants" : gagnez vos entrées pour le Parc Astérix
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple