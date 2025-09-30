En ce moment Lambe an dro MATMATAH
Près de Saint-Lô. Un loueur de vaisselle dans le guide du Gault et Millau

Economie. Le guide régional du Gault et Millau en Normandie est paru, lundi 29 septembre. Dedans, il y a des bonnes tables, mais aussi des artisans, comme Soirée Référence à Condé-sur-Vire.

Publié le 30/09/2025 à 15h57 - Par Thibault Lecoq
Soirée Référence et Renaud Ricordeau sont dans le guide régional du Gault et Millau.  - Soirée Référence

Le guide régional du Gault et Millau en Normandie est sorti lundi 29 septembre. Dedans, le lecteur trouve des bonnes tables, des chefs reconnus pour la qualité de leur cuisine, mais aussi quelques artisans dans les métiers de bouche : boucher, charcutier, traiteur, caviste, mais aussi loueur de vaisselle.

• A lire aussi. [Photos] Normandie. Cuisine, salle, pâtisserie… Le guide Gault et Millau dévoile son palmarès 2026

Renaud Ricordeau est le dirigeant de Soirée Référence à Condé-sur-Vire. Il a racheté cette entreprise il y a un an et demi. Si l'été il y a les mariages, l'hiver est plutôt la saison des repas d'anciens, mais il y a toujours besoin de vaisselle. "On constate depuis le Covid qu'il y a une recrudescence de fête à domicile", juge Renaud Ricordeau. Les clients récupèrent de la vaisselle ou des nappes et serviettes propres et redéposent le tout sale. L'entreprise dispose de son tunnel de lavage et d'une blanchisserie industrielle. Soirée Référence fournit aussi bien de la vaisselle pour 15 personnes en petit comité que pour 3 000 personnes au festival de la viande de Torigny par exemple. "C'est hétéroclite. C'est ce qui rend le métier sympathique", estime-t-il.

