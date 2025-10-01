En ce moment Café froid Chiloo
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Seine-Maritime. De 4% à 8% : pourquoi votre assurance habitation va-t-elle vous coûter encore plus cher ?

Environnement. Face aux épisodes climatiques violents, les assureurs ajustentleurs tarifs. A Rouen, la Matmut s'explique.

Publié le 01/10/2025 à 18h00
Seine-Maritime. De 4% à 8% : pourquoi votre assurance habitation va-t-elle vous coûter encore plus cher ?
Pour la Matmut, le coût des épisodes climatiques de 2022 a représenté 300 millions d'euros d'indemnisations.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

"Aujourd'hui, on estime que le coût des événements climatiques représente en moyenne le tiers de la cotisation de l'assurance habitation", lance d'emblée Stéphane Muller, directeur des Assurances IARD et réassurances pour le groupe Matmut dont le siège est basé à Rouen. En effet, d'après les prévisions tarifaires, les experts estiment que les cotisations d'assurances automobile et habitation vont augmenter de 4% à 8% à partir de 2026. En cause, la multiplication des catastrophes naturelles et épisodes climatiques violents qui nécessite d'indemniser de plus en plus et avec des coûts croissants. C'est l'argument principal évoqué par les sociétés d'assurances qui projettent donc de revoir à la hausse leurs tarifs. Depuis maintenant trois à quatre ans, la Matmut revoit régulièrement les cotisations à la hausse en raison de ces fléaux (de l'ordre de 3% à 5%).

300 millions d'euros
d'impact en 2022

"L'année 2022 a été particulièrement dure avec des épisodes de sécheresse et de grêle très intenses", remarque Stéphane Muller. Ces phénomènes météo ont représenté plus de 300 millions d'euros d'indemnisations pour la Matmut soit "plus des deux tiers des cotisations habitation". Si les épisodes d'inondations et de grêle qui touchent à la fois l'habitation et l'automobile restent les plus coûteux à indemniser, "les épisodes intenses de sécheresse sont aussi très dommageables au bâtiment, constate Stéphane Muller. Et quand on regarde les scénarios d'impact du dérèglement climatique, on voit que ces épisodes vont se répéter." Les assurances comme la Matmut sont elles-mêmes couvertes par des contrats de "réassurances" émanant d'autres sociétés d'assurances confrontées elles aussi au surcoût des catastrophes naturelles.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Téléviseur
Téléviseur Buchy (76750) 120€ Découvrir
Canapé
Canapé Buchy (76750) 550€ Découvrir
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Seine-Maritime. De 4% à 8% : pourquoi votre assurance habitation va-t-elle vous coûter encore plus cher ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple