Caen. L'inscription en ligne pour accéder aux déchèteries débute le 1er octobre

A partir du 1er octobre 2025, les usagers des déchèteries de Caen la Mer peuvent s'inscrire au nouveau système d'accès automatisé. Il suffit d'enregistrer sa plaque d'immatriculation en ligne sur le site caenlamer.fr pour obtenir un QR code, utile notamment en cas de prêt ou location de véhicule.

Cette étape permet de préparer la transition avant la mise en service du dispositif le 1er décembre 2025, puis son application obligatoire en septembre 2026. Ce nouveau système, qui concernera les sites de Bretteville-sur-Odon, Bretteville-l'Orgueilleuse, Colombelles, Fleury-sur-Orne, Hermanville, Mouen et Ouistreham, vise à sécuriser l'accès et à fluidifier la fréquentation.