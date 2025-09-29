En ce moment La La La NAUGHTY BOY
Economie. Un distributeur de cartes Pokémon a été installé, samedi 27 septembre, dans le centre commercial Côte de Nacre à Caen. Plusieurs clients en ont déjà profité.

Publié le 29/09/2025 à 14h22 - Par Jimmy Joubert
Le distributeur de cartes Pokémon est installé au centre commercial Côte de Nacre à Caen.

De nombreuses personnes étaient déjà là, samedi 27 septembre à 9h30, pour obtenir les premiers "boosters" du nouveau distributeur automatique de cartes Pokémon. L'appareil a été installé près de la porte 1 du centre commercial Côte de Nacre, situé au nord de Caen.

Ce projet est porté par l'entreprise Pokeseller 14, un revendeur spécialisé dans la vente de cartes Pokémon, qui a surfé sur la vague de popularité croissante de ces cartes de la marque japonaise. Dans ce tout premier distributeur lancé par l'entreprise caennaise, jusqu'à 1 400 lots de cartes sont disponibles, à des prix allant de 2,5 à 29 euros. De quoi ravir les collectionneurs, qui sont toujours de plus en plus nombreux.

Caen. Un distributeur de cartes Pokémon installé dans un centre commercial
