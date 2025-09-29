Caen. Un distributeur de cartes Pokémon installé dans un centre commercial

De nombreuses personnes étaient déjà là, samedi 27 septembre à 9h30, pour obtenir les premiers "boosters" du nouveau distributeur automatique de cartes Pokémon. L'appareil a été installé près de la porte 1 du centre commercial Côte de Nacre, situé au nord de Caen.

Ce projet est porté par l'entreprise Pokeseller 14, un revendeur spécialisé dans la vente de cartes Pokémon, qui a surfé sur la vague de popularité croissante de ces cartes de la marque japonaise. Dans ce tout premier distributeur lancé par l'entreprise caennaise, jusqu'à 1 400 lots de cartes sont disponibles, à des prix allant de 2,5 à 29 euros. De quoi ravir les collectionneurs, qui sont toujours de plus en plus nombreux.