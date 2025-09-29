Manche. Il bat son record du plus gros potiron avec un légume à plus de 600kg

603,5kg ! C'est le poids d'une vache mais surtout le poids du potiron géant de Samuel Brault. Ce Manchois qui habite Le Dézert est passionné de légumes géants. Il a battu dimanche 28 septembre son record personnel de potiron géant lors du Concours national des fruits & légumes géants à La Roche-sur-Yon. Il est arrivé troisième. Il est premier sur la courge marrow (35kg).

Le potiron va être exposé au centre E.Leclerc de Granville avant d'être découpé dans trois semaines. Son dernier légume le plus gros pesait 430kg. "J'ai pleuré", avoue-t-il après la compétition. Il ajoute : "Je suis le plus heureux du monde, mon bébé pèse 603,5kg. Quel soulagement, tout ce travail acharné et l'expérience ont fini par payer."

Le premier et plus gros potiron a été remporté par un compétiteur sarthois et le deuxième est vendéen.