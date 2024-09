Insolite. Le plus beau potiron de France pèse 340kg et vient de la Manche

Samuel Brault revient très heureux du concours des légumes géants. Il a eu lieu dimanche 29 septembre à La Roche-sur-Yon en Vendée. Le Manchois revient avec quatre titres de champion de France. Pour la première fois, le jardinier du Dézert, à côté de Saint-Lô, revient avec le titre de la plus grosse tomate. Celle-ci pèse 1,323kg.

Trois autres titres

Avec son potiron de 340kg, Samuel Brault a remporté le titre du plus beau potiron de France. Il a aussi la première place dans le concours de la bushel gourde, avec une courge de 78,400kg, et pour la courgette marrow, avec une courgette à 28,5kg. Son fils et un de ses amis ont présenté une citrouille de plein champ, et ont remporté le titre avec une citrouille qui pèse 39,4kg. "Cette édition a été plus relevée que les autres années, avec plus de candidats qui se sont inscrits", assure Samuel Brault.

La bushel gourde de Samuel Brault pèse 78,4kg.