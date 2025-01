Près de Saint-Lô. Un nouveau distributeur automatique insolite s'installe en ville 

C'est à La Meauffe, près de Saint-Lô, que Romain Marie a installé son atelier-boutique : L'atelier du Couvinois. Après des mois de travaux (et beaucoup d'aide de ses proches), il a enfin l'espace nécessaire pour fabriquer jusqu'à 850 saucissons par semaine. Oui, 850 saucissons. Et le secret de cette production massive ? Du porc de Beslon nourri à la farine d'orge, pour un saucisson peu gras mais toujours aussi savoureux.

Le distributeur automatique : saucisson à toute heure

Pas besoin d'attendre le vendredi soir pour savourer un bon saucisson. Le distributeur automatique installé à l'atelier du Couvinois est là pour ça. Il vous permet d'acheter vos saucissons préférés 24h/24 et 7j/7. Un saucisson nature, au chorizo, au Pont-l'Evêque, au Saint-Lois ou encore au piment d'Espelette, tout est disponible pour satisfaire vos envies d'apéro.

Une nouvelle qui fait plaisir aux locaux

Ce distributeur automatique, c'est une manière originale et pratique de se régaler avec du saucisson manchois, tout en soutenant un artisan local. L'annonce sur la page Facebook de l'atelier a d'ailleurs enflammé les internautes, avec des commentaires du type "on va dévaliser le distributeur" et "génial !". Alors, la prochaine fois que vous passez par Pont-Hébert, n'oubliez pas de faire un détour pour faire le plein de saucisson !