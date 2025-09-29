Caen. Une nouvelle tournée d'Orelsan annoncée pour 2026

Un mois avant la sortie de son film Yoroï au cinéma, prévue le 29 octobre, Orelsan multiplie les annonces. L'artiste caennais a dévoilé ce week-end une nouvelle tournée pour 2026… avec elle, un nouvel album ?

Les premières dates à Caen

Comme à son habitude, il donnera le coup d'envoi dans sa ville de cœur, au Zénith de Caen, avec trois concerts programmés les 17, 18 et 19 janvier. La tournée s'étendra ensuite dans toute la France jusqu'en mars, avant un final d'exception : 10 soirées consécutives à l'Accor Arena de Paris, du 10 au 20 décembre 2026.

Ouverture de la billetterie le 1er octobre

Les préventes ouvrent mardi 30 septembre à 10h. Au Zénith de Caen, les tarifs vont de 45€ à 75€ selon les catégories.