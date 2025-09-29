En ce moment Creep RADIOHEAD
Caen. Une nouvelle tournée d'Orelsan annoncée pour 2026

Culture. Le mois d'octobre est placé sous le signe d'Orelsan. Après l'annonce de la sortie au cinéma d'un nouveau film, l'artiste caennais crée la surprise et annonce une nouvelle tournée pour 2026.

Publié le 29/09/2025 à 10h44 - Par Elvire Alix
Les trois premières dates de sa tournée donnent rendez-vous aux Caennais au Zénith de Caen.

Un mois avant la sortie de son film Yoroï au cinéma, prévue le 29 octobre, Orelsan multiplie les annonces. L'artiste caennais a dévoilé ce week-end une nouvelle tournée pour 2026… avec elle, un nouvel album ?

Les premières dates à Caen

Comme à son habitude, il donnera le coup d'envoi dans sa ville de cœur, au Zénith de Caen, avec trois concerts programmés les 17, 18 et 19 janvier. La tournée s'étendra ensuite dans toute la France jusqu'en mars, avant un final d'exception : 10 soirées consécutives à l'Accor Arena de Paris, du 10 au 20 décembre 2026.

Ouverture de la billetterie le 1er octobre

Les préventes ouvrent mardi 30 septembre à 10h. Au Zénith de Caen, les tarifs vont de 45€ à 75€ selon les catégories.

