Place du commerce en Seine-Maritime. Magasin de sport, confiserie et épicerie asiatique

Des nouveautés à découvrir ! A Roumare, un nouveau magasin de sport a ouvert et à Rouen, un café et une épicerie fine asiatique viennent de s'installer.

Articles sportifs, confiseries et épicerie

OD Run Barentin est un nouveau magasin dédié au sport. Il se situe au niveau de la zone commerciale du Parvis des Senteurs, route de Malzaize à Roumare. Des vêtements de sport, des baskets et des accessoires sont en vente. L'établissement est ouvert le lundi dès 14h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Dans le centre-ville de Rouen, CandyShop 76, une nouvelle boutique de produits étrangers, a ouvert au 45 rue de la République à Rouen. Sur place, on retrouve des chips aux goûts originaux, des boissons japonaises, des pâtes à tartiner à la pistache et aux noisettes et des barres de chocolat. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 11h à 22h et jusqu'à minuit du vendredi au samedi. Enfin au 37 rue Grand-Pont à Rouen, l'épicerie asiatique Hanmart propose des spécialités coréennes et japonaises : des nouilles instantanées, des légumes, des mochis, des raviolis surgelés, etc. Les clients sont accueillis du mardi au samedi en continu de 10h à 19h30.