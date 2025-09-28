Place du commerce en Seine-Maritime. Magasin de sport, confiserie et épicerie asiatique

Des nouveautés à découvrir ! A Roumare, un nouveau magasin de sport a ouvert et à Rouen, un café et une épicerie fine asiatique viennent de s'installer.
Articles sportifs, confiseries et épicerie
OD Run Barentin est un nouveau magasin dédié au sport. Il se situe au niveau de la zone commerciale du Parvis des Senteurs, route de Malzaize à Roumare. Des vêtements de sport, des baskets et des accessoires sont en vente. L'établissement est ouvert le lundi dès 14h et du mardi au samedi de 10h à 19h. Dans le centre-ville de Rouen, CandyShop 76, une nouvelle boutique de produits étrangers, a ouvert au 45 rue de la République à Rouen. Sur place, on retrouve des chips aux goûts originaux, des boissons japonaises, des pâtes à tartiner à la pistache et aux noisettes et des barres de chocolat. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 11h à 22h et jusqu'à minuit du vendredi au samedi. Enfin au 37 rue Grand-Pont à Rouen, l'épicerie asiatique Hanmart propose des spécialités coréennes et japonaises : des nouilles instantanées, des légumes, des mochis, des raviolis surgelés, etc. Les clients sont accueillis du mardi au samedi en continu de 10h à 19h30.
Un nouveau magasinOD Run
Ce nouveau magasin se situe au niveau du Parvis des Senteurs à Roumare.Il est ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.
"Nous proposons tous les articles pour la course, le trail et l'athlétisme", indique Johann Hugot, créateur associé d'OD Run. Des chaussures, accessoires, bâtons de course, snacks protéinés sont aussi à retrouver dans les rayons. Débutants ou experts peuvent être conseillés.
La nouvelle boutique CandyShop 76
Ce magasin a ouvert ses portes au 45 rue de la République à Rouen. Il est ouvert de 11h à 22h du lundi au jeudi, jusqu'à minuit du vendredi au samedi.
"Nous vendons tout type de produits importés du monde entier", explique Inès Smail, cogérante. On retrouve des snacks salés, sucrés venus des Etats-Unis, du Japon, de Corée du Sud, etc. On peut acheter des produits populaires sur les réseaux sociaux comme le chocolat de Dubaï.
L'épicerie asiatique Hanmart est ouverte
Cette nouvelle boutique s'est installée au 37 rue Grand-Pont à Rouen. Elle est ouverte en continu du lundi au samedi de 10h à 19h30.
Dans cette nouvelle épicerie asiatique, Lucienne Hu, gérante et associée avec sa mère Miaoqin Hu, propose "des nouilles instantanées, des mochis, des biscuits, etc.". Des spécialités japonaises et coréennes sont en vente. Un rayon frais et surgelés est aussi rempli de raviolis, légumes, etc.
