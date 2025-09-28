En ce moment The First Time Damiano DAVID
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. François Morel fait pleurer les spectateurs en évoquant sa femme normande décédée à 67 ans

Société. Le 17 septembre 2025, François Morel, originaire de Normandie, a rendu un hommage bouleversant à son épouse Christine Patry-Morel, décédée quelques mois plus tôt. Artiste reconnue et mère de leur fils Valentin, elle a marqué autant la vie culturelle normande que la carrière de son mari.

Publié le 28/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
People. François Morel fait pleurer les spectateurs en évoquant sa femme normande décédée à 67 ans
François Morel bouleverse avec sa lettre à son épouse normande Christine Patry-Morel. - La grande librairie

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 17 septembre 2025, dans l'émission La Grande Librairie diffusée sur France 5, l'acteur et chroniqueur François Morel a livré des mots d'une rare intensité. Face aux téléspectateurs, il s'est adressé à sa femme disparue en février dernier à l'âge de 67 ans.

"Je voulais te donner des nouvelles, et dire que je pensais à toi, que je pensais à toi tout le temps", a-t-il confié avec émotion, les larmes aux yeux. Un message intime qui a bouleversé les internautes, nombreux à réagir sur les réseaux sociaux.

Christine Patry-Morel, une artiste originaire de l'Orne

Née en Normandie, à Saint-Cornier-des-Landes dans l'Orne, Christine Patry-Morel était issue d'une famille où la musique et les arts tenaient une place essentielle. Son père, François Patry, était un chef de musique très apprécié localement.

Après des études de biologie, elle s'oriente vers les Beaux-Arts et développe une passion pour la gravure. Elle exposera régulièrement ses œuvres, tout en collaborant avec son époux sur différents projets artistiques.

Une muse et une partenaire dans les projets familiaux

Christine Patry-Morel ne se limitait pas à ses créations personnelles. Elle a illustré Meuh !, l'un des livres de François Morel, publié chez Denoël. Plus tard, elle a également contribué au Dictionnaire amoureux de l'inutile, coécrit par François et leur fils Valentin. Une aventure familiale qui avait renforcé les liens entre père et fils.

L'émotion partagée par les Normands et au-delà

Quelques mois après sa disparition, l'hommage de François Morel a trouvé un écho particulier en Normandie, région de cœur de l'acteur et de son épouse. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se sont multipliés : "Simple, sincère et terriblement touchant", écrivait un internaute.

Un témoignage qui prouve, une fois de plus, la force universelle des mots de François Morel et l'attachement profond qu'il garde pour celle qui a partagé sa vie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
People. François Morel fait pleurer les spectateurs en évoquant sa femme normande décédée à 67 ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple