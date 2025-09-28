People. François Morel fait pleurer les spectateurs en évoquant sa femme normande décédée à 67 ans

Le 17 septembre 2025, dans l'émission La Grande Librairie diffusée sur France 5, l'acteur et chroniqueur François Morel a livré des mots d'une rare intensité. Face aux téléspectateurs, il s'est adressé à sa femme disparue en février dernier à l'âge de 67 ans.

"Je voulais te donner des nouvelles, et dire que je pensais à toi, que je pensais à toi tout le temps", a-t-il confié avec émotion, les larmes aux yeux. Un message intime qui a bouleversé les internautes, nombreux à réagir sur les réseaux sociaux.

Christine Patry-Morel, une artiste originaire de l'Orne

Née en Normandie, à Saint-Cornier-des-Landes dans l'Orne, Christine Patry-Morel était issue d'une famille où la musique et les arts tenaient une place essentielle. Son père, François Patry, était un chef de musique très apprécié localement.

Après des études de biologie, elle s'oriente vers les Beaux-Arts et développe une passion pour la gravure. Elle exposera régulièrement ses œuvres, tout en collaborant avec son époux sur différents projets artistiques.

Une muse et une partenaire dans les projets familiaux

Christine Patry-Morel ne se limitait pas à ses créations personnelles. Elle a illustré Meuh !, l'un des livres de François Morel, publié chez Denoël. Plus tard, elle a également contribué au Dictionnaire amoureux de l'inutile, coécrit par François et leur fils Valentin. Une aventure familiale qui avait renforcé les liens entre père et fils.

L'émotion partagée par les Normands et au-delà

Quelques mois après sa disparition, l'hommage de François Morel a trouvé un écho particulier en Normandie, région de cœur de l'acteur et de son épouse. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien se sont multipliés : "Simple, sincère et terriblement touchant", écrivait un internaute.

Un témoignage qui prouve, une fois de plus, la force universelle des mots de François Morel et l'attachement profond qu'il garde pour celle qui a partagé sa vie.