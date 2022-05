Flers. Le nom de l'Ornais François Morel entre dans le Larousse

Ludification, wokisme, covid long, grossophobie… Cent cinquante nouveaux noms communs vont faire leur entrée dans Le petit Larousse illustré, qui paraîtra au mois de juin prochain.

Mais trente-neuf nouvelles personnalités vont également faire leur apparition dans cette nouvelle édition du célèbre dictionnaire.

Parmi elles, un Ornais : François Morel, le comédien et humoriste originaire de Flers.

Le Larousse mentionne notamment "ses spectacles, ses tours de chant et ses chroniques radiophoniques" et souligne " son univers empreint d'une fantaisie et d'une moquerie tendres auquel il reste fidèle dans ses apparitions à l'écran".